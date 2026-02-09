Per la donna sono stati inutili i soccorsi del 118. Accertamenti dei Carabinieri per verificare la prima ricostruzione: nelle prossime ore verranno sentiti familiari e vicini della donna

Il silenzio di una giornata apparentemente ordinaria a Cassano allo Ionio è stato spezzato dal suono delle sirene e dalle grida dei passanti, accorsi dopo che una donna di 46 anni è precipitata dal balcone di un’abitazione sita al secondo piano di una palazzina.

L'impatto con il suolo, avvenuto sotto gli occhi attoniti di alcuni residenti, è risultato fatale e nonostante l'arrivo dei sanitari del 118 ogni manovra di rianimazione è stata vana, poiché le lesioni riportate erano troppo gravi per lasciarle speranza. Secondo indiscrezioni, la donna era fuori per stendere un piumino e una manovra azzardata ne avrebbe causato la perdita di equilibrio.

Sul luogo del ritrovamento sono giunte immediatamente le forze dell’ordine per i rilievi scientifici e al momento il fascicolo d'indagine resta aperto senza escludere alcuna pista, dalla tragica fatalità accidentale al gesto volontario, fino a eventuali circostanze ancora da accertare. Nelle prossime ore verranno ascoltati familiari e vicini per ricostruire le ultime ore della vittima, mentre la notizia si diffonde rapidamente tra i vicoli della città lasciando dietro di sé una scia di sgomento e incredulità in attesa che l'esito degli accertamenti faccia piena luce su questa morte improvvisa.