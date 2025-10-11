Si tratta di un 19enne e di un minore, entrambi del luogo: il primo è stato arrestato, il secondo denunciato. Sono stati sorpresi mentre cedevano droga ad altri ragazzi
Spacciavano droga nel Parco della biodiversità di Catanzaro in pieno giorno. Si tratta di un diciannovenne e di un minorenne, entrambi catanzaresi, che vendevano hashish a giovanissimi e che sono stati sorpresi, nel primo pomeriggio di oggi, da agenti della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio.
Il diciannovenne è stato arrestato, mentre il minore è stato denunciato. Gli agenti delle Volanti e della Squadra mobile hanno anche sequestrato dosi di hashish e un bilancino di precisione. Gli acquirenti, fra i quali anche dei minorenni, sono stati segnalati come assuntori di stupefacenti.
Al diciannovenne sono stati concessi gli arresti domiciliari, i minorenni sorpresi mentre compravano la droga sono stati affidati alle famiglie. La Polizia ha anche sequestrato soldi, probabilmente frutto dello smercio della droga.