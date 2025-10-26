In passato era stato coinvolto in operazioni contro il narcotraffico nell’ambito delle indagini su presunte associazioni a delinquere che avrebbero agevolato il clan Muto

I Carabinieri del Reparto Operativo di Cosenza, coordinati dal tenente colonnello Umberto Centobuchi, hanno catturato oggi Alessio Ricco, 38 anni, originario di Cetraro, latitante da circa un anno e mezzo. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, in passato era stato coinvolto in un’operazione antimafia della Dda di Catanzaro nell’ambito di indagini sul narcotraffico a Cetraro e dintorni.

Ricco, secondo quanto si apprende, si era reso irreperibile nel momento in cui i Carabinieri dovevano notificargli un residuo pena di un anno e tre mesi per un cumulo di reati che avrebbe dovuto passare agli arresti domiciliari.

Il blitz è stato eseguito questa mattina dai militari dell’Arma, che da anni conducono inchieste contro i clan di ’ndrangheta della provincia di Cosenza, attivi e pericolosi sul territorio con interessi illeciti in diversi settori.

Nell’ultima operazione contro i gruppi criminali di Cetraro, erano invece riusciti a sottrarsi alla cattura Giuseppe Scornaienchi, ritenuto al vertice di un presunto sodalizio mafioso legato alla cosca Muto, e Giuseppe Ferraro.