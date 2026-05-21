Le ipotesi sono ora la vaglio della magistratura. La donna era molto conosciuta in paese, dov’era tornata dopo aver vissuto molti anni in Germania. Proprio qui, all’estero, la donna aveva vissuto un episodio traumatico che l’aveva segnata per sempre: la morte della figlia

Sono ore di dolore a Cetraro. Una donna è stata trovata cadavere in una vasca abbeveratoio in località San Filippo. Sul caso indaga la procura di Paola, retta dal procuratore capo Domenico Fiordalisi, che ha aperto un’inchiesta per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Benché al momento ogni pista sia al vaglio degli inquirenti, le ipotesi più accreditate sono quella del malore o di un gesto estremo. Da un primo riscontro non emergerebbero elementi che facciano pensare ad aggressioni esterne.

Sul caso indagano i militari coordinati dal capitano Davide Picheo, che guida la compagnia dei carabinieri di Paola.

Un grave trauma che l’aveva segnata per sempre

La donna era molto conosciuta in paese, dov’era tornata dopo aver vissuto molti anni in Germania. Proprio qui, all’estero, la donna aveva vissuto un episodio traumatico che l’aveva segnata per sempre: la morte di uno dei due figli. Da allora, pare che la donna non si fosse mai ripresa del tutto e che continuasse a vestire di nero, in segno di lutto, nonostante gli anni trascorsi dalla tragedia.

La notizia ha subito fatto il giro del circondario e ha lasciato sgomenta l’intera comunità del sindaco Giuseppe Aieta.