Il ciclone Harry non dà tregua, nemmeno lungo la costa tirrenica cosentina. Agli ingenti danni, già ampiamente documentati dal nostro network, si aggiunge anche il cedimento di un traliccio elettrico a Buonvicino. Il fatto si è verificato in giornata in contrada Lago a causa delle fortissime raffiche di vento. A causa di ciò, numerose famiglie sono rimaste senza corrente elettrica, anche nella vicina Belvedere Marittimo. Il cedimento della struttura è stato accompagnato da un rogo, che però è stato spento tempestivamente grazie all’intervento dei soccorsi. Fortunatamente, non si registrano feriti né altri gravi conseguenze.