A bordo dell’auto era presente anche la figlia minore. L’uomo, nel tentativo di dileguarsi, aveva innescato un pericoloso inseguimento per le vie cittadine

I militari dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cirò Marina (Crotone) hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino del posto resosi responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, procedendo contestualmente al suo deferimento in stato di libertà per guida senza patente con recidiva nel biennio.

L'episodio ha avuto inizio quando l'uomo, alla guida di un'utilitaria, ha ignorato l'alt imposto dalla pattuglia impegnata in un servizio di controllo del territorio. Invece di arrestare la marcia, infatti, ha accelerato bruscamente nel tentativo di dileguarsi, innescando un pericoloso inseguimento che si è snodato per le vie principali del centro abitato. Durante la fuga, il conducente ha urtato un'altra autovettura che procedeva regolarmente nel traffico, rischiando di provocare conseguenze drammatiche non solo per se stesso e per i militari all'inseguimento, ma soprattutto per la collettività e per la figlia minorenne che, incredibilmente, l'uomo trasportava a bordo del veicolo.

I carabinieri sono riusciti a bloccare la corsa e immobilizzare il conducente. Dopo l'arresto, e a conclusione del giudizio per direttissima, l'Autorità giudiziaria ha applicato nei confronti dell'arrestato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Pg, con l'onere di presentarsi per tre volte al giorno presso i Carabinieri di Cirò.