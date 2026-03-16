L’uomo con precedenti per droga e reati contro il patrimonio era rientrato illegalmente in Italia dopo l’espulsione del 2016

È stato rintracciato durante un controllo del territorio nei pressi della stazione ferroviaria di Vibo-Pizzo e arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione. Protagonista della vicenda un cittadino tunisino, ricercato dal 2023, individuato dalla Polizia di Stato nella serata di ieri.

L’uomo, residente in Germania e con precedenti penali e di polizia in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio, è stato fermato da personale della Squadra Volante nel corso di una mirata attività di controllo del territorio. Al momento del controllo il soggetto era privo di documenti identificativi.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di verificare che lo straniero era destinatario di un provvedimento di esecuzione pena emesso dall’Autorità giudiziaria. Il provvedimento scaturisce da una sentenza di condanna per essere rientrato illegalmente in Italia nel 2020, prima che fossero trascorsi i cinque anni previsti dopo l’espulsione e il rimpatrio nel proprio Paese di origine avvenuti nel 2016.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa circondariale di Vibo Valentia, dove dovrà espiare una pena residua di otto mesi di reclusione.

L’operazione rientra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio pianificati e disposti dal Questore della Provincia di Vibo Valentia Rodolfo Ruperti, finalizzati al contrasto di ogni forma di illegalità.