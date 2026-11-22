Torna valido il concorso per ricercatore a tempo determinato nel settore della farmacologia bandito dall'Università Magna Graecia di Catanzaro. Con la sentenza n. 8492 del 20 novembre 2026, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello della vincitrice, assistita dall'avvocato Giuseppe Carratelli, riformando la decisione del Tar Calabria e respingendo il ricorso della seconda classificata.

Il ricorso

La prima classificata aveva ottenuto 93,195 punti, la seconda, già ricercatrice nello stesso ateneo, 82,56. Quest'ultima aveva impugnato gli atti sostenendo che la commissione avesse valutato le pubblicazioni basandosi quasi solo sull'impact factor delle riviste, trascurando originalità, innovatività e rigore metodologico. Il Tar Calabria le aveva dato ragione, annullando la procedura e disponendone il rifacimento con una commissione diversa.

Il requisito mancante

Secondo il Consiglio di Stato, la ricorrente non possedeva un requisito di partecipazione previsto dal bando. Aveva già accumulato undici anni e dieci mesi tra assegni di ricerca e contratti da ricercatore: con i tre anni del nuovo contratto avrebbe superato il limite di dodici anni, anche non continuativi. Per questo, secondo i giudici, non aveva un interesse concreto all'annullamento e il Tar avrebbe dovuto dichiarare il ricorso inammissibile.

L'impact factor

Anche nel merito il Consiglio di Stato ha respinto la tesi della ricorrente. Nel verbale risultano giudizi analitici sulla qualità scientifica delle pubblicazioni di entrambe le candidate; l'indicatore bibliometrico è stato usato solo in un secondo momento per assegnare i punteggi, in coerenza con il decreto ministeriale e con il bando.