La donna è stata rintracciata dalla Squadra Mobile nella propria abitazione e trasferita nel carcere di Castrovillari dopo l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura di La Spezia
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La Polizia di Stato ha arrestato a Crotone una donna condannata a un anno di reclusione per truffa, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di La Spezia.
Il provvedimento è stato disposto dopo la revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione della pena nei confronti della donna, ritenuta responsabile di una truffa commessa nel 2020 nel territorio spezzino.
Nel pomeriggio di oggi gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Crotone hanno rintracciato la donna nella propria abitazione, procedendo all’arresto. Al termine delle formalità di rito, la condannata è stata trasferita nella Casa circondariale di Castrovillari, dove sconterà la pena.
L’operazione, spiegano dalla Questura, rientra nel più ampio piano di controllo del territorio disposto dal questore di Crotone, Renato Panvino, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati e al rafforzamento della percezione di sicurezza tra i cittadini.
L’attività investigativa e operativa della Polizia di Stato conferma il costante impegno delle forze dell’ordine nell’esecuzione dei provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria e nel contrasto a ogni forma di illegalità.