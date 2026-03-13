La Polizia di Stato dà esecuzione a due ordini di carcerazione, rispettivamente a sei anni e sette mesi per associazione mafiosa e due anni e otto mesi per violenza domestica

Arresti mirati in due province calabresi nell’ambito dei controlli volti a prevenire e contrastare la criminalità. La Polizia di Stato ha dato esecuzione a due ordini di carcerazione emessi dalle Autorità Giudiziarie competenti.

A Catanzaro, un uomo è stato individuato e tradotto in carcere dopo essere stato condannato in via definitiva a 6 anni e 7 mesi di reclusione per associazione di tipo mafioso. “L’attività testimonia l’impegno costante della Polizia di Stato nell’eseguire provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria nel pieno rispetto della legalità”, spiegano gli investigatori.

Nella stessa giornata, a Crotone, un altro cittadino è stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione per la pena di 2 anni e 8 mesi inflitta per maltrattamenti in famiglia. L’uomo è stato rintracciato nei pressi del centro cittadino e immediatamente tradotto presso la Casa Circondariale.

Le operazioni si inseriscono in un più ampio piano di controllo del territorio, finalizzato a incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità sul territorio.