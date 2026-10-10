Un’autovettura è stata fermata nei pressi della Basilica di Sant’Angelo. Gli investigatori stanno svolgendo ulteriori verifiche; secondo indiscrezioni, si valuta anche l’ipotesi di possibili legami con truffe agli anziani

Controlli congiunti dei carabinieri e della polizia locale di Acri nella giornata di oggi. L’intervento si è svolto sotto la pioggia e ha portato al fermo di un’autovettura con a bordo i quattro uomini, lungo la SS 660, nel pieno centro abitato di Acri, nei pressi della Basilica di Sant’Angelo.

I quattro sono stati bloccati e successivamente trasferiti in caserma per ulteriori accertamenti. Secondo indiscrezioni, uno degli approfondimenti riguarderebbe l’eventualità che le persone fermate siano collegate a un gruppo che avrebbe messo in atto truffe ai danni di anziani.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sull’esito dei controlli né eventuali provvedimenti adottati nei confronti delle persone coinvolte.