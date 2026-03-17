Il sindaco Flavio Stasi: ««La situazione sta tornando progressivamente alla normalità, ma alcune situazioni continuano a essere molto critiche». Canali e fossi ancora pieni, controlli sugli edifici

Tutte le strade comunali sono di nuovo percorribili e anche la Statale 106 è stata riaperta al traffico. Molti canali e fossi sono ancora pieni, ma il livello dell’acqua sta lentamente diminuendo. A farlo sapere è il Comune di Corigliano Rossano, dopo gli eventi meteo di oggi causati dal passaggio del ciclone Jolina.

«È stata colpita da tracimazioni tutta la parte bassa della città, esattamente le zone di: Toscano, Zolfara, Fossa, Seggio, Galderate, Gammicella, Sant'Angelo, Momena, Fabrizio, Schiavonea, Giannone e Ricota Grande», si legge in una nota.

«Il Comune – prosegue – è intervenuto su canali, foci dei torrenti, e persino su fossi (quasi tutti occlusi) delle strade provinciali, supportando e sostituendo, praticamente, tutti gli enti competenti. Tutte le idrovore sono in funzione».

«La situazione – afferma il sindaco Flavio Stasi – sta tornando progressivamente alla normalità, seppure alcune situazioni continuano ad essere molto critiche, come il canale di Giannone su cui stiamo lavorando. Sono in corso interventi di messa in sicurezza su numerose aree, da Schiavino a Muzzolito, da Foresta ad Acqua del Fico e Serra Palazzo».

Le strade sono percorribili, ma in diversi punti presentano danni e possono essere pericolose. Nel frattempo si stanno controllando tutti gli edifici, comprese le scuole, e le relative reti di raccolta delle acque.

Per permettere alla Protezione Civile e a tutti i settori comunali, impegnati senza sosta da ieri notte, di lavorare in sicurezza ed efficacia, anche domani le attività didattiche resteranno sospese, con le stesse modalità di oggi. Il Comune raccomanda la massima prudenza negli spostamenti.

Il Centro Operativo Comunale resterà attivo per tutta la notte per monitorare la situazione di torrenti, strade e impianti. Per segnalazioni legate all’emergenza è possibile contattare i numeri: 0983/5491651 e 0983/5491659.