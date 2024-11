È allarme coronavirus anche a Catanzaro. Decine i tamponi ogni giorno effettuati nel laboratorio laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'ospedale Pugliese Ciaccio e diverse le persone ricoverate nel nosocomio del capoluogo.





LEGGI ANCHE: Coronavirus in Calabria, tutti gli aggiornamenti

1 giugno

Ore 14.30 - Catanzaro, riaprono i musei

Da domani, 2 giugno, la Provincia di Catanzaro riapre al pubblico i propri musei: Marca, Musmi e March. Le tre strutture facenti parte del sistema museale provinciale, tornano operative.

25 maggio

Ore 16.40 – Nessun caso tra Catanzaro, Crotone e Vibo

Nessun nuovo contagio da Covid 19 è stato registrato nelle ultime 24 ore nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

21 maggio

Ore 11 - Nessun caso a Crotone, Vibo e Catanzaro

Nessun nuovo contagio da Covid-19 si è registrato nelle ultime 24 ore nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

Ore 10 - Un contagio nel Lametino: tamponi in ospedale

Tamponi a tappeto per il personale e i pazienti del reparto di Ginecologia ed Ostetricia dell' ospedale di Lamezia Terme. È quanto si sta provvedendo a fare in queste ore dopo che una donna di 49 anni lì ricoverata è risultata positiva al Covid-19.

13 maggio

Ore 12.15 - Storie di chi combatte in prima linea

In tanti sono partiti da Borgia, nel Catanzarese, per andare a portare il proprio contributo nei territori del Nord maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria, con enormi sacrifici personali perché a casa hanno lasciato la propria famiglia, mettendo in "stand by" la propria vita per un bene superiore: la salute degli altri. Tra questi c’è Enza Procopio, infermiera. ECCO LA SUA STORIA

12 maggio

Ore 13,30 - Nessun nuovo caso a Vibo, Crotone e Catanzaro

Nessun nuovo contagio da Covid 19 si è registrato nelle ultime 24 ore nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

8 maggio

Ore 13.20 - Nessun caso tra Catanzaro, Crotone e Vibo

Nessun nuovo contagio da Covid 19 è stato registrato nelle ultime 24 ore nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

6 maggio

Ore 14.00 - Un nuovo positivo a Catanzaro

Un nuovo contagio da Covid 19 è stato accertato nelle ultime 24 ore dal laboratorio di microbiologia e virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. In particolare, le persone sottoposte a screening sono state 345 (178 nella provincia di Catanzaro, 12 nella provincia di Crotone e 8 nella provincia di Vibo Valentia), di queste una è risultata positiva nella provincia di Catanzaro.

Ore 13 - Un decesso a Catanzaro

Si è spento nell'unità di Terapia Intensiva dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, l'ultimo paziente qui ricoverato e affetto da Covid 19. L'ultimo rimasto dopo l'ondata di ricoveri avvenute durante il picco epidemico in città.

4 maggio

Ore 14.30 - Primo caso a Isca sullo Ionio

Dopo gli otto casi positivi registrati nei giorni scorsi a Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, da ricollegare all'Hospice, anche Isca sullo Ionio conta un primo caso di coronavirus. La signora, dopo essere rientrata in Calabria, ha rispettato l’obbligo di quarantena. Saputa la positività di una collega con cui aveva viaggiato ha allertato Comune e l'Asp.

Ore 14.00 - Nuovo contagio nel Catanzarese

In provincia di Catanzaro registrato un nuovo caso di coronavirus dopo tre giorni a zero contagi.

3 maggio

Ore 13.30 - Zero contagi a Catanzaro, Vibo e Crotone

Continua il positivo trend di "zero contagi" nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito nelle ultime 24 ore lo screening su 251 persone (129 nella provincia di Catanzaro, 86 nella provincia di Crotone e 36 nella provincia di Vibo Valentia) e nessuno di queste è risultata positiva al Covid 19.

2 maggio

Ore 15.30 – Morta una donna a Catanzaro

Si è spenta infatti nel reparto di Malattie Infettive del policlinico universitario Mater Domini di Catanzaro una donna di 77 anni, nata a Montepaone ma residente a Chiaravalle Centrale. È la 27esima vittima tra gli ex degenti della rsa Domus Aurea.

Ore 14.00 – Nessun nuovo caso nell’area centrale della Calabria

Continua il positivo trend a zero contagi nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Zero contagi nelle ultime ore.

1 maggio

Ore 13.10 – Nessun nuovo caso nell’area centrale della Calabria

Nessun nuovo caso positivo al coronavirus tra Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

29 aprile

Ore 16.05 - Nuovi contagi a Catanzaro e Crotone

Sono due i nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore nell’area centrale della Calabria. Provengono uno nella provincia di Catanzaro e uno nella provincia di Crotone.

27 aprile

Ore 15.30 – Nuovi casi a Sant’Andrea

A Sant’Andrea Apostolo salgono i contagi legati alla rsa. Registrati altri tre casi positivi. Si tratta di persone legate ad una delle due infermiere in servizio nell’Hospice risultate affette da Covid-19.

Ore 13 - Altra vittima della rsa di Chiaravalle

Si aggrava il bilancio delle vittime della casa di cura Domus Aurea di Chiaravalle. Questa mattina è deceduto un 85enne al policlinico di Catanzaro.

23 aprile

Ore 09:15 - Paura in una rsa catanzarese

Il Covid 19 al Sant'Andrea Hospice a Sant'Andrea Apostolo sullo Ionio. Nella serata di ieri è stata accertata la positività al Covid 19 tra i pazienti qui ricoverati. Si tratta di una donna anziana in precedenza ospite alla Domus Aurea di Chiaravalle Centrale. All'esito dei primi esami due dipendenti della struttura sono risultati positivi.

20 aprile

Ore 20.00 - Nuovo decesso a Catanzaro

Si è registratoun nuovo decesso tra gli ex ospiti della casa di riposo Domus Aurea di Chiaravalle Centrale. Si tratta di una donna originaria di Soverato.

19 aprile

Ore 14 - Nuovo caso positivo

Un nuovo caso di positività proveniente dal vibonese è stato accertato sui 294 tamponi processati nell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Complessivamente i tamponi effettuati sono 6525. Nel reparto di Malattie infettive, ricoverati salgono a 15 con un nuovo ingresso e due dimissioni, i pazienti che erano stati trasferiti dalla Lombardia un mese fa. Allo stato non ci sono persone ricoverate in terapia intensiva.

Ore 11:15 - Tornano in Lombardia i due pazienti curati in Calabria

Hanno lasciato l'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro diretti verso l'aeroporto di Lamezia Terme i due pazienti affetti da coronavirus e giunti dai nosocomi di Bergamo e Cremona. Dallo scalo lametino partiranno per far ritorno in Lombardia.

18 aprile

Ore 19 - L'ultimo viaggio di Antonietta

Gli ultimi giorni di una paziente della Domus Aurea di Chiaravalle nel racconto dei parenti. È la 22esima vittima. «Dopo il 23 marzo è crollato tutto, non sappiamo cosa sia successo». ECCO IL RACCONTO VIDEO

Ore 13.20 - Altri due contagi nel Catanzarese

Registrati altri due contagi in provincia di Catanzaro. Le persone attualmente positive al virus nell'area centrale della Calabria sono 304, 35 i guariti e 40 i decessi.

17 aprile

Ore 17 - Guarite due dipendenti della rsa di Chiaravalle

Sono guarite e sono rientrate nelle loro abitazioni due dipendenti della casa di cura per anziani Domus Aurea di Chiaravalle Centrale, uno dei focolai di coronavirus in Calabria. Lo ha reso noto, in un videomessaggio su Facebook, il sindaco Domenico Donato.

Ore 15:30 - Altri tamponi positivi

Sono 2 i tamponi risultati positivi al Covid 19 nell'area centrale della Calabria all'esito degli esami eseguiti nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Complessivamente, 263 i pazienti sottoposti a screening, di questi 2 sono risultati positivi: uno nella provincia di Catanzaro e uno nella provincia di Crotone.

15 aprile

Ore 16.00 - Guarita ex degente della rsa di Chiaravalle

È guarita ed è stata dimessa una ex ospite della casa di riposo di Chiaravalle. L'anziana ha lasciato stamane l'ospedale di Catanzaro e ha raggiunto una nuova rsa. Dopo una drammatica scia di decessi, una guarigione che fa ben sperare.

12 aprile

Ore 23.30 - Due operatori contagiati

Due operatori sociosanitari in servizio al policlinico universitario Mater Domini di Catanzaro sono risultati positivi al Covid 19. Il dato è emerso nel corso della campagna di screening disposta dalla Regione.

11 aprile

Ore 11:00 - Altra vittima a Catanzaro

Il corovavirus miete un'altra vittima. Si è spento questa notte nell'unità di Terapia intensiva del policlinico universitario Mater Domini di Catanzaro un uomo di 51 anni originario di Cirò Marina, nel Crotonese.

10 aprile

Ore 10.00 - Nuovo decesso tra gli ex ospiti della rsa di Chiaravalle

Sale ancora il numero dei decessi tra gli ex degenti della casa di riposo Domus Aurea di Chiavalle Centrale. In nottata si è spenta un'altra anziana che si trovava ricoverata nell'unità di Terapia intensiva dell'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. È la ventesima vittima.

9 aprile

Ore 13.30 - Nuovi contagi a Catanzaro

Sono quattro i tamponi risultati positivi al Covid-19 all'esito degli esami eseguiti nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. I casi provengono tutti dalla provincia di Catanzaro.

8 aprile

Ore 10:00 - Altri tamponi positivi

Sono 9 i tamponi risultati positivi all'esito degli ultimi esami eseguiti dal laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. I pazienti sottoposti a screening sono stati 206 e di questi 9 sono risultati positivi, nello specifico 7 nella provincia di Catanzaro, 1 nella provincia di Crotone e e 1 a Vibo Valentia.

7 aprile

Ore 14.00 - Nuovo caso a Lamezia

È una casalinga di 61 anni l’ultimo caso di contagio da Coronavirus a Lamezia Terme. La donna si trova ora ricoverata al Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

Ore 06.30 - Nuovi casi a Catanzaro e Crotone

Sono cinque i tamponi risultati positivi al Covid 19 all'esito degli ultimi esami eseguiti nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Gli accertamenti sono stati eseguiti su 149 pazienti, di questi 5 sono risultati positivi: 4 nella provincia di Catanzaro e uno a Crotone.

6 aprile

Ore 20.20 – Morte due anziane a Catanzaro

Pomeriggio drammatico a Catanzaro. Al policlinico morte due anziane, ex ospiti della casa di cura di Chiaravalle. Il bilancio delle vittime tra gli ex degenti della rsa sale a 17.

Ore 7.00 - Strage nella casa di riposo di Chiaravalle: nuovi decessi

Due nuovi decessi tra gli ex degenti della struttura assistenziale. Si tratta di un anziano di 87 anni e di un uomo di 78 anni. Salgono a 15 i decessi tra gli ospiti della casa di cura Domus Aurea.

5 aprile

Ore 7.40 - Altri tamponi positivi

Sono 13 i tamponi risultati positivi al Covid 19 all'esito dell'ultima seduta del laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. In totale i pazienti sottoposti ad esame sono stati 303 e di questi 13 sono risultati positivi.

4 aprile

Ore 19.36 - Altri due morti tra gli anziani della rsa di Chiaravalle

Morti questo pomeriggio a Catanzaro due ex ospiti della casa di riposo Domus Aurea di Chiaravalle Centrale. Erano stati trasferiti nei giorni scorsi al Pugliese. Il bilancio delle vittime tra gli ex degenti della rsa, sale a 12.

Ore 10.20 – Altro decesso tra gli anziani della casa di cura

Decimo decesso tra gli anziani della casa di riposo di Chiaravalle. L’uomo era stato trasferito al Pugliese-Ciaccio dalla struttura assistenziale. Il bilancio delle vittime sale a 16 nella provincia di Catanzaro.

3 aprile

Ore 13.00 - Un decesso a Catanzaro

Un altro decesso si è registrato questa mattina nell'unità di Terapia intensiva dell'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Si tratta di un uomo che già da tempo qui si trovava ricoverato perchè affetto da Covid 19.

Ore 7.00 – Nuovi contagi a Catanzaro, Crotone e Vibo

Quindici i tamponi risultati positivi dopo i test nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Complessivamente, 206 i pazienti sottoposti ad accertamento e 15 quelli risultati positivi, di questi 4 sono risultati positivi nella provincia di Catanzaro, 10 nella provincia di Crotone e 1 a Vibo Valentia.

2 aprile

Ore 22.35 – Trasferiti tutti i pazienti della Rsa di Chiaravalle

Si chiude, quindi, solo in tarda serata il drammatico capitolo che per un'intera settimana si è arricchito di continui colpi di scena fino alla firma dell'ordinanza che ha disposto il trasferimento di tutti gli anziani della Domus Aurea al policlinico universitario Mater Domini.

Ore 7.00 – Nuovi casi a Catanzaro e Crotone

Sono complessivamente 10 i tamponi risultati positivi all'esito degli esami eseguiti nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio. Gli accertamenti sono stati realizzati su 210 pazienti e dieci di questi sono risultati positivi. Nel dettaglio, 6 nella provincia di Catanzaro e 4 nella provincia di Crotone.

1 aprile

Ore 08.30 - Nuovo decesso a Catanzaro

Un nuovo decesso si è registrato questa notte nell'unità di Terapia intensiva dell'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Positiva al tampone del coronavirus un infermiera in servizio nel reparto di Malattie infettive.

31 marzo

Ore 23.16 – Casa di cura di Chiaravalle senza certificato antimafia

Alla casa di cura di Chiaravalle, focolaio di Covid-19 manca il certificato antimafia. Per questo motivo, la Prefettura ha avviato un'indagine.

Ore 23.12 – Trasferiti gli anziani della casa di cura di Chiaravalle

Gli anziani provenienti dalla casa di cura di Chiaravalle sono stati smistati negli ospedali di 2 province: Catanzaro e Vibo Valentia. Il piano di evacuazione della residenza Domus Aurea prevede inoltre il trasferimento immediato dei 4 pazienti più gravi al Mater Domini di Catanzaro.

Ore 10.50 - Cinque decessi a Catanzaro

Altra giornata infausta per la città di Catanzaro quella di oggi che già alle prime luci dell'alba conta altre cinque vittime per infezione da coronovirus.

Ore 06.30 - Cinque nuovi casi nel Catanzarese

Aumenta ancora il numero delle persone contagiate da Covid 19 nella provincia di Catanzaro. Nelle ultime ore, sono cinque i soggetti risultati positivi ai test.