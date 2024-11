Scuole chiuse, università ferme, attività sportive e culturali sospese. Anche Reggio Calabria in stand by per l’emergenza nazionale coronavirus.

22 giugno

Ore 6.30 - Palmi z ona rossa

Torna a far paura il coronavirus in Calabria. In particolare a destare preoccupazione è il focolaio a Palmi con otto persone finora risultate positive al Covid. Per questo la Regione Calabria ha deciso con apposita ordinanza di blindare parzialmente e temporaneamente la Tonnara di Palmi e i quartieri Pietrenere e Scinà da oggi e fino al prossimo 26 giugno.

21 giugno

Ore 17.00 - Il bollettino regionale

Sei casi positivi di coronavirus in più rispetto a ieri in Calabria. Quattro dei sei soggetti positivi di oggi, sono correlati con il focolaio di Palmi; gli altri due sono provenienti dall'Arabia Saudita. Lo riporta il bollettino odierno della Regione. Ad oggi sono stati effettuati 85.884 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.173, mentre quelle negative sono 84.771.

Ore 8.45 - Palmi, salgono a 8 i contagiati

Sale a otto il numero dei contagi per Covid-19 a Palmi legati ai due familiari rientrati dall'Emilia Romagna nei giorni scorsi. Ne dà notizia il sindaco della città di Cilea Giuseppe Ranuccio che, comunque, cerca di tranquillizzare i suoi concittadini sull'esito negativo di molti tamponi effettuati nelle ultime ore.

4 giugno

Ore 21.05 - Il bollettino del Gom

La Direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che in data odierna sono stati sottoposti allo screening per CoViD-19, 151 soggetti. Nessuno è risultato positivo al test.

I pazienti affetti da coronavirus attualmente in ospedale sono 4, di cui 3 afferenti allo stesso nucleo familiare. Tutti sono ricoverati in degenza ordinaria.

30 maggio

Ore 19.30 - Nessun nuovo contagio nel bollettino del Gom

Nessun nuovo caso registrato nel bollettino del Grande ospedale metropolitano. Dimessi in totale 69 pazienti. In ospedale nessun ricoverato.

29 maggio

Ore 11:30 – Donati due ventilatori al Gom

Donati 2 ventilatori all'ospedale di Reggio Calabria dopo il caso sospetto di un neonato. L’attrezzatura è stata consegnata alla Neonatologia e Terapia intensiva neonatale del Grande ospedale metropolitano.

28 maggio

Ore 18.52 – Gom Reggio Calabria: nessun positivo

La Direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che in data odierna sono stati sottoposti allo screening per Covid-19 224 soggetti. Nessuno è risultato positivo al test. I pazienti affetti da Covid-19 attualmente in ospedale sono 3, tutti in degenza ordinaria. I pazienti deceduti sono 15 (altri tre decessi sono stati registrati al di fuori dell’ospedale di Reggio Calabria). In virtù di una dimissione effettuata quest’oggi, i pazienti dimessi perché guariti sono 66.

27 maggio

Ore 22 – Nuovo contagio nel Reggino

Un solo nuovo contagio in provincia di Reggio Calabria. Lo riferisce la Direzione sanitaria dell'Asp di Reggio Calabria nel bollettino del 27 maggio 2020.

21 maggio

Ore 11 - Brevettata una nuova terapia a Reggio

Dall’immuno oncologia alla cura del Covid-19. Così dal Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria arriva una terapia sperimentale che potrebbe cambiare le sorti grazie a una cura nata dall’intuizione del primario di oncologia del Gom il dottor Pierpaolo Correale.

20 maggio

Ore 21.10 - Nuovo caso di coronavirus

Un solo caso di Covid-19 nel bollettino odierno dell'Asp di Reggio Calabria. I dati completi sui contagi nel territorio reggino.

Ore 12.50 - Un decesso a Reggio Calabria

A Reggio Calabria il coronavirus ha fatto la 18esima vittima. Il paziente deceduto questa mattina a causa di un peggioramento delle sue condizioni, era l’ultimo caso di Covid ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Grande Ospedale Metropolitano.

19 maggio

Ore 21.50 - Un nuovo caso in provincia: la nota Asp

160 le persone sottoposte a screening per Covid-19 nella giornata odierna su tutto il territorio provinciale di Reggio Calabria. A comunicarlo è la direzione sanitaria dell’Asp reggina. Gli esami diagnostici, eseguiti presso il Laboratorio del Polo Sanitario Ex-INAM di via Willermin di Reggio Calabria, sono risultati positivi per 1 solo soggetto.

16 maggio

Ore 17 - Nuovo caso a Montebello Jonico

Si era tirato un sospiro di sollievo nel centro grecanico, conseguenza dell’azzeramento dei casi e dalla revoca delle misure restrittive da “zona rossa”. Ora invece spunta un nuovo caso positivo.

14 maggio

Ore 19.00 - A Reggio Calabria muore paziente 85enne

La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che in data odierna è deceduto un paziente di 85 anni ricoverato in Malattie Infettive, affetto da altre gravi patologie oltre all’infezione da Covid-19. Oggi sono stati sottoposti allo screening per Covid-19 200 soggetti

Ore 17.20 - A Reggio Calabria due nuovi casi: il bollettino della Regione

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 49.196 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.143 (più tre rispetto a ieri), quelle negative sono 48.053. A Reggio Calabria i nuovi casi accertati sono due in più rispetto a ieri, così ripartiti: 8 in reparto; 1 in rianimazione; 117 in isolamento domiciliare; 127 guariti; 17 deceduti.

13 maggio

Ore 21.40 - Il bollettino Asp Reggio

Un nuovo caso di coronavirus a Reggio Calabria è stato registrato nell’ultimo bollettino Asp.

Ore 19.30 - Il bollettino del Gom

Nessun nuovo contagio a Reggio Calabria nel bollettino del Gom del 13 maggio.

Ore 10 - Tre nuovi casi in provincia di Reggio Calabria: nota Asp

Nella giornata di ieri, 12 maggio 2020, sul territorio provinciale di Reggio Calabria sono state sottoposte a tampone 200 persone. Gli esami diagnostici, eseguiti presso il Laboratorio del Polo Sanitario Ex-INAM di via Willermin di Reggio Calabria, sono risultati positivi per 3 di esse. È quanto comunica stamattina la direzione sanitaria dell'Asp di Reggio Calabria.

11 maggio

Ore 19.35 - Bollettino Gom

Sono 70 le persone sottoposte allo screening per Covid-19 oggi presso il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria. Di queste, nessuna è risultata positiva. I pazienti affetti da Covid-19 attualmente ricoverati in ospedale sono 12. I pazienti dimessi perché guariti sono 58. Oggi sono stati dimessi 2 pazienti, mentre 1 è stato trasferito dalla Terapia Intensiva al reparto.

Ore 11.06 - Positivo magistrato tribunale Reggio Calabria

Un magistrato del tribunale di Reggio Calabria è positivo al Covid-19. Si trova in isolamento nella sua abitazione. Tre operatori giudiziari posti in regime di quarantena preventiva in attesa del tampone. Ma la situazione è sotto controllo e non desta preoccupazione

10 maggio

Ore 20.55 - Nuovo caso a Reggio Calabria

La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che in data odierna sono stati sottoposti allo screening per CoViD-19 186 soggetti. Nessuno è risultato positivo al test.

Ore 20.44 - Nuovo caso nella provincia di Reggio Calabria

La Direzione Sanitaria dell’Asp di Reggio Calabria comunica che oggi 10 maggio 2020, sul Territorio Provinciale, sono stati sottoposti allo screening per “COVID19” 200 nuovi soggetti. Gli esami diagnostici, eseguiti presso il Laboratorio del Polo Sanitario Ex-INAM di via Willermin di Reggio Calabria, non hanno evidenziato nuovi soggetti positivi.

Ore 17.12 - Nessun caso positivo a Reggio Calabria

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 44.284 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.132 (+3 rispetto a ieri), quelle negative sono 43.152. A Reggio Calabria gli attualmente positivi ad oggi sono 140.

9 maggio

Ore 21.29 - Nuovo caso a Reggio Calabria

Sono state sottoposte a tampone 200 persone. I soggetti in quarantena domiciliare sono in totale 2057

Ore 18.11 - Il Gom: due nuovi casi

I pazienti ancora ricoverati sono 14 in totale di cui solo due in terapia intensiva. Nelle ultime ventiquattro ore è stato dimesso un paziente ed è stato effettuato un ricovero

Ore 18.02 - Caulonia, Cosenza: «Io positivo, ma ho rispettato le regole»

L’ex difensore amaranto su Instagram: «Ho fatto il tampone spontaneamente. Mi hanno avvisato dopo 3 giorni»

Ore 17.03 - A Reggio Calabria tre nuovi casi

Gli unici casi positivi in Calabria si sono concentrati nella provincia reggina. Il totale dei contagi è arrivato a 1129

8 maggio

Ore 20.36 - Primo caso a Caulonia

Il paziente, rientrato da fuori regione, è in buone condizioni di salute e in isolamento domiciliare

Ore 19.01 - Nessun positivo a Reggio Calabria

Continuano le guarigioni. I pazienti affetti da COVID-19 attualmente ricoverati in ospedale sono 14: 12 in degenza ordinaria e 2 in Terapia Intensiva

Ore 17.45 - Provincia di Reggio Calabria: un positivo

L’unico caso positivo in regione è nella provincia reggina. Le persone risultate positive al Coronavirus sono in totale 1.126

7 maggio

Ore 21.57 - Il bollettino Asp Reggio

Al Gom non si registra nessun nuovo caso positivo

Ore 18.23 - Il bollettino del Gom

Per il laboratorio Asp ci sono due persone positive

Ore 17.11 - A Reggio Calabria un nuovo positivo

In tutta la regione sono tre i casi positivi accertati nelle ultime 24 ore

Ore 12.27 - Quinto caso a Villa San Giovanni

La donna è già in quarantena e si sta provvedendo ad effettuare le opportune verifiche nella sua rete di contatti insieme all’ASP di Reggio Calabria

Ore 10.35 - Primo caso a Brancaleone

Si tratta di un cittadino rientrato dal nord Italia, totalmente asintomatico, in isolamento dal momento dell’arrivo e sta osservando il rigore delle particolari disposizioni previste per i soggetti positivi.

6 maggio

Ore 21.50 - Il bollettino Asp Reggio

La Direzione sanitaria dell'Asp di Reggio Calabria comunica che oggi 6 maggio 2020, sul Territorio Provinciale, sono stati sottoposti allo screening per "Covid-19" 160 nuovi soggetti. Gli esami diagnostici sono risultati positivi per 2 soggetti.

Ore 19.50 - Il bollettino del Gom

La Direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che in data odierna sono stati sottoposti allo screening per Covid-19 346 soggetti. Nessuno è risultato positivo al test.

5 maggio

Ore 22.15 - La nota dell'Asp: nuovo caso

160 le persone sottoposte a screening per Covid-19 nella giornata odierna su tutto il territorio provinciale di Reggio Calabria. A comunicarlo è la direzione sanitaria dell’Asp reggina. Gli esami diagnostici, eseguiti presso il Laboratorio del Polo Sanitario Ex-INAM di via Willermin di Reggio Calabria, sono risultati positivi per 1 solo soggetto.

Ore 20.50 - Bollettino Gom: nessun caso

354 le persone sottoposte oggi a tampone per Covid-19 presso il Grande ospedale metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria. Nessuna di esse è risultata positiva. I pazienti affetti da Covid-19 attualmente ricoverati in ospedale sono 20: 18 in degenza ordinaria e 2 in Terapia Intensiva.

Ore 7.20 - Il bollettino del Gom

Un positivo è stato riscontrato dal Grande ospedale metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria che ha sottoposto a screening per CoViD-19 74 soggetti. I dati contenuti nell’ultimo bollettino Gom.

2 maggio

Ore 14.20 - G uarite e dimesse le due donne positive a Motta San Giovanni

Erano state ricoverate al Gom di Reggio Calabria il 7 aprile. Il sindaco Giovanni Verduci: «La loro esperienza e l’attenzione che hanno avuto verso tutti i protocolli di sicurezza fin dal loro rientro dall’estero, ci insegnano che rispettando le regole è possibile evitare pericolosi focolai»

28 aprile

Ore 20.20 - Reggio Calabria, anziano muore in casa

Un uomo anziano, positivo al Covid-19, è morto in casa, questo pomeriggio a Reggio Calabria. Cresce così il numero delle vittime nella provincia reggina arrivando a 16.

27 aprile

Ore 22.45 - Al Gom nessun nuovo caso e tre dimessi

La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che in data odierna sono stati sottoposti allo screening per Covid-19 69 soggetti. Nessuno è risultato positivo al test. In virtù di 3 dimissioni effettuate nelle ultime ventiquattro ore, i pazienti dimessi perché guariti salgono a 40.

Ore 21.45 - Un nuovo caso in provincia di Reggio

La Direzione Sanitaria dell’Asp di Reggio Calabria ha comunicato che nella giornata odierna, sul territorio provinciale, sono state sottoposte allo screening per Covid-19 181 persone. Gli esami diagnostici, eseguiti presso il Laboratorio del Polo Sanitario Ex-INAM di via Willermin di Reggio Calabria, sono risultati positivi per una sola di esse.

25 aprile

Ore 20.30 - Quattro ricoveri a Reggio

A Reggio Calabria sono stati ricoverati 4 pazienti provenienti da Melito. Nel bollettino del Gom del 25 aprile, tuttavia, non si registra nessun nuovo contagio.

24 aprile

Ore 22.30 - Il bollettino dell'Asp

La Direzione sanitaria dell'Asp di Reggio Calabria comunica che oggi 24 aprile 2020, sul territorio provinciale, sono stati sottoposti allo screening per "Covid-19" 40 nuovi soggetti.

Gli esami diagnostici, eseguiti presso il Laboratorio del polo sanitario Ex-Inam di via Willermin di Reggio Calabria, non hanno evidenziato nuovi soggetti positivi.

23 aprile

Ore 18:55 - Bollettino Gom: nessun nuovo caso

Nessun nuovo caso positivo è stato riscontrato oggi nel laboratorio del Grande ospedale metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria. La comunicazione della direzione sanitaria nel bollettino odierno. Attualmente al Gom sono ricoverate 30 persone. Solo due in Terapia intensiva

22 aprile

Ore 19:20 - Bollettino Gom: un nuovo caso e due dimessi

Un nuovo caso positivo e due dimissioni: queste le novità riportate dal bollettino odierno del Grande ospedale metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria. La direzione ha comunicato che quest’oggi sono state 188 le persone sottoposte a screening per il Covid-19 e di queste una è risultata positiva.

21 aprile

Ore 19:05 - Nessun nuovo caso al Gom

Nessun nuovo caso di Covid-19 è stato riscontrato oggi nei laboratori del Grande ospedale di Reggio Calabria. La Direzione sanitaria ha comunicato anche le dimissioni di due pazienti. Sale così a 30 il numero delle persone guarite dopo il ricovero nell'ospedale reggino. Sono 33 i pazienti attualmente ricoverati

20 aprile

Ore 19:50 - Due nuovi casi positivi al Gom

52 persone sottoposte allo screening per Covid-19 nella giornata di oggi e, di queste, 2 risultate positive. Lo comunica la direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria. I pazienti affetti da Covid-19 attualmente ricoverati in ospedale sono 35: 33 in degenza ordinaria e 2 in Terapia Intensiva.

Ore 7 - Un nuovo caso positivo nel Reggino

Nella giornata di ieri 19 aprile sono stati sottoposti a tampone nella provincia di Reggio Calabria 160 persone. Di questi uno è risultato positivo. A renderlo noto la direzione sanitaria dell'Asp.

I pazienti in assistenza sanitaria domiciliare sono 155, con monitoraggio quotidiano delle loro condizion, quelli in quarantena sono in totale 1914, gran parte dei quali provenienti da fuori regione

19 aprile

Ore 12:45 - Primo caso positivo a Palmi

C'è un primo caso positivo al coronavirus anche a Palmi. Ad annunciarlo il sindaco Giuseppe Ranuccio in un video condiviso sul suo profilo facebook.

18 aprile

Ore 19:15 - Nessun nuovo caso al Gom

Anche oggi nessun nuovo caso positivo è stato registrato dai tamponi effettuati nel Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria.

Lo rende noto la direzione aziendale.

17 aprile

Ore 20.50 - Nuovi contagi a Melito

A Melito Porto Salvo quattro nuovi contagi. Tra di loro anche un infermiere e un operatore socio sanitario in servizio nel reparto di medicina generale dell’ospedale cittadino. Positivi anche due fratelli rientrati dal Nord e in quarantena da tre settimane.

14 aprile

Ore 22 - La nota dell'Asp di Reggio Calabria

Nella giornata odierna sul territorio provinciale di Reggio Calabria sono stati sottoposti allo screening per il Covid-19 160 nuovi soggetti. Lo comunica in una nota la direzione sanitaria dell’Asp di Reggio. Gli esami diagnostici, eseguiti presso il Laboratorio del Polo Sanitario Ex-INAM di via Willermin di Reggio Calabria, sono risultati positivi per 5 persone.

13 aprile

Ore 9.00 - Il bollettino dell'Asp di Reggio Calabria

La Direzione Sanitaria dell'Asp di Reggio Calabria comunica che nella giornata di ieri 12 aprile sul territorio provinciale, sono stati sottoposti allo screening per Covid 19 160 persone. Di questi sono risultati positivi 3.

I pazienti in assistenza domiciliare sono 150, con monitoraggio quotidiano delle loro condizioni. Quelli in quarantena domiciliare sono in totale 1703 ddei quali 1472 asintomatici.

11 aprile

Ore 9.00 - Nuovi casi a Reggio

Coronavirus a Reggio Calabria, altri 4 casi positivi segnalati dell’Asp. A questi si aggiungono altri due positivi comunicati dalla direzione del Grande ospedale metropolitano.

8 aprile

Ore 6.54 - Il bollettino del Gom

La Direzione aziendale del Gom comunica che ieri sono stati sottoposti allo screening per CoViD-19 248 soggetti. Di questi, uno è risultato positivo al test.

Ad oggi, i pazienti affetti da coronavirus ricoverati in ospedale sono 41: 37 in degenza ordinaria e 4 in Terapia intensiva. I deceduti sono 11 (oltre il signore deceduto all’ospedale di Melito Porto Salvo). I dimessi perché guariti sono 15.

7 aprile

Ore 06.50 – Il bollettino del Gom

Pubblicato il nuovo bollettino del Gom. A Reggio Calabria, altri 4 casi positivi di cui due da confermare definitivamente. I ricoverati in ospedale sono 39 di cui 4 in Terapia intensiva.

6 aprile

Ore 11.25 - Quarto caso a Rosarno

Quarto caso a Rosarno di Covid-19. Si tratta di una parente di uno dei primi tre contagiati, in quarantena obbligatoria dal 29 marzo scorso ed è asintomatica.

5 aprile

Ore 21.55 - Nessun contagio oggi nel Reggino

Nei bollettini di oggi del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria e dell'Asp di Reggio Calabria non risultano nuovi casi di positività al Covid-19 nella provincia. Ad oggi i ricoverati sono 39

Ore 9.15 - Altri contagi nel Reggino

Altri sette casi positivi nella provincia di Reggio Calabria riscontrati nella giornata di ieri 4 aprile. È quanto comunicato dalla direzione sanitaria dell'Asp.

Ore 7 - Positiva una paziente ricoverata a Reggio Calabria

Positiva al tampone del coronavirus una paziente e ricoverata nel reparto di Medicina del Presidio Ospedaliero “Morelli” di Reggio Calabria. È quanto si legge nel bollettino del Gom. La paziente è ricoverata da circa 10 giorni ed è stata sottoposta a due tamponi risultati negativi. La positività si è riscontrata al terzo tampone.

4 aprile

Ore 11.50 - Positivo operatore di Villa Elisa

Risultato positivo al coronavirus un operatore sanitario della struttura Villa Elisa, già posto in quarantena. È il secondo caso dopo il paziente della clinica.

Ore 10.05 – Bollettino Asp Reggio

Pubblicato il bollettino dell’Asp di Reggio Calabria. Nelle ultime ore accertati altri cinque casi di coronavirus.

Ore 9.30 – Nas nelle case di cura della Locride

I carabinieri del Nas di Reggio Calabria unitamente a quelli del Gruppo Carabinieri di Locri, hanno predisposto appositi controlli presso alcune case di cura della Locride, in particolare nei Comuni di Bruzzano, Locri e Mammola. Nessuna anomalia sul piano igienico ma rilevate criticità in merito al numero dei degenti, l'assenza di personale specializzato e la mancata richiesta all'Asp di Reggio Calabria di effettuare tamponi .

3 aprile

Ore 23.40 - Il bollettino serale del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria

Altri due contagi tra il personale del Gom: si tratta di un infermiere e di un operatore socio sanitario. Per la direzione generale dell'ospedale si tratta di casi «dolorosi ma fisiologici». Sale il numero dei morti: non ce l'ha fatta un 75enne affetto da varie patologie ricoverato in terapia intensiva. Qui tutti i numeri.

Ore 17.00 - Decesso a Reggio Calabria

Morto un anziano ricoverato al Gom di Reggio Calabria. Proveniva dalla casa di riposo Raggio di Sole di Melito Porto Salvo.

Ore 12.30 - Quattro casi a Reggio Calabria

Altri quattro casi positivi al tampone del coronavirus riscontrati ieri nella provincia di Reggio Calabria. È quanto registrato dall'Asp che comunica di aver sottoposto complessivamente nella giornata di ieri 2 aprile 120 persone allo screening.

Ore 10.50 - Negativo secondo tampone del marittimo

Il sindaco Aldo Alessio ha comunicato che anche il secondo tampone del marittimo sospettato di essere positivo al Covid-19 è risultato negativo.

2 aprile

Ore 10.30 - 48 tamponi clinica privata di Cinquefrondi

Dai ieri la clinica privata di Cinquefrondi, "Villa Elisa", è blindata dopo il caso del paziente risultato positivo al Covid-19. Stamattina 48 persone nella casa di cura sono stati sottoposti a tampone

1 aprile

Ore 23.30 - Il bollettino del Gom

La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che nella giornata di oggi sono stati sottoposti allo screening per CoViD-19 160 soggetti. Di questi, 1 è risultato positivo al test oltre il paziente di ieri che era da confermare.

I pazienti ricoverati in ospedale sono attualmente 42: 36 in degenza ordinaria e 6 in Terapia Intensiva. I pazienti deceduti sono 11 (compreso il signore deceduto all’ospedale di Melito Porto Salvo) così come 11 sono i pazienti dimessi perché guariti.

Ore 10.30 - Positivo in un clinica privata di Cinquefrondi

Un degente, transitato da due strutture sanitarie della Piana di Gioia Tauro, è risultato contagiato dal Covid-19 all’esito del tampone somministratogli nella serata di lunedì. L'uomo era ricoverato a Villa Elisa a Cinquefrondi per la riabilitazione dopo un'operazione in Ortopedia all'opsedale di Polistena.

Ore 00.10 - Donna muore al Gom

La direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che nella giornata di oggi è deceduta una donna di 78 anni, ricoverata con altre patologie concomitanti all’infezione da coronavirus Covid-19.

31 marzo

Ore 17.45 - Terzo caso a Villa San Giovanni

Terzo caso di coronavirus a Villa San Giovanni. Lo ha comunicato il sindaco facente funzione Maria Grazia Rechichi. L'uomo è già in quarantena obbligatoria e si sta provvedendo ad effettuare le opportune verifiche nella sua rete di contatti

Ore 16.50 - Secondo caso a Sinopoli

C'è un nuovo positivo al Covid-19 a Sinopoli, piccolo comune dell'Aspromonte. Si tratta di un operaio del porto di Gioia Tauro, figlio della donna ricoverata ieri al Grande ospedale metropolitano perché risultata positiva al tampone.

Ore 15.10 - Quarto caso a Taurianova

Quarto positivo a Taurianova dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Il primo caso è stato riscontrato il 21 marzo scorso. Tra il 25 e il 26 marzo si sono registrati, invece, il secondo e il terzo caso.

Ore 6.55 - Bollettino Gom: nessun nuovo contagio

La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che nella giornata di ieri sono stati sottoposti allo screening per Covid-19 160 nuovi soggetti con sospetto di infezione. Di questi, nessuno è risultato positivo al test.

Il Grande ospedale metropolitano ha aperto un'inchiesta interna s

30 marzo

Ore 14.00 - Sanitari positivi al Gom: inchiesta interna

Il Grande ospedale metropolitano ha aperto un'inchiesta interna sui tre sanitari positivi nel reparto di Ematologia. La notizia è stata data dalla commissaria Iole Fantozzi questa mattina per capire perché i due casi di positività al Covid 19 fra gli operatori di Ematologia, svelati ieri da LaC News24, non le siano stati comunicati.

Ore 11.10 - Primo positivo a Sinopoli

Primo caso di positività al Covid-19 a Sinopoli. La commissione straordinaria che amministra il comune di Sinopoli. Si tratta di una donna ricoverata al Grande ospedale metropolitano.

Ore 8.20 - Positiva una infermiera del Gom

Il Grande ospedale metropolitano conferma la positività al tampone di un'operatrice sanitaria del reparto di Ematologia. Quasi tutti i pazienti dimessi e tre trasferiti. Il bollettino: un morto e sei contagiati

29 marzo

Ore 19.30 - Positivi tre sanitari del Gom

Nonostante le rassicurazioni del dirigente Jole Fantozzi che sosteneva l'assenza di contagi tra il personale, appare molto preoccupante la situazione nel reparto di Ematologia dove sono stati riscontrati tre casi di positività al Covid-19 tra i sanitari.

Ore 13.40 - Secondo caso a Rizziconi

Il sindaco di Rizziconi Alessandro Giovinazzo ha cominucato il secondo caso di positività al Covid-19 nella sua città. Il primo cittadino ha riferito che si tratta di un familiare del primo contagiato. Entrambi si trovano in quarantena obbligatoria.

Ore 8.00 - Un morto a Reggio Calabria

La Direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria ha comunicato il decesso un uomo di 80 anni, ricoverato in terapia intensiva. Registrati altri due contagi.

28 marzo

Ore 17.00 - Chiuso Melito

Visti i casi positivi rilevati nella Casa famiglia per anziani Raggio di Sole, sia tra gli ospiti (10 positivi sui 13 presenti) che tra il personale (6 casi positivi su 10 operatori); nonché i casi registrati presso la frazione Pentedattilo dove 8 soggetti, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare, sono risultati positivi, la Regione ha emanato un’ordinanza di ‘chiusura’ del Comune di Melito Porto Salvo. È il 13esimo comune chiuso in Calabria.

27 marzo

Ore 19.20 - Altri due morti a Reggio

Altri due morti in un giorno per coronavirus a Reggio Calabria. Il dato emerge dal bollettino odierno della Protezione civile. Secondo quanto si è appreso si tratta di due persone anziane, ricoverate nel reparto di Pneumologia del Gom.

26 marzo

Ore 19.05 – Primo caso positivo a Rizziconi

Primo caso di contagio al Covid-19 Rizziconi. Lo ha comunicato il sindaco Alessandro Giovinazzo. Si tratterebbe di un cinttadino residente in Lombardia e rientrato da qualche giorno. Secondo quanto comunicato dal primo cittadino, in questo momento si trova in quarantena obbligatoria nella sua abitazione. Salgono a 7 i casi nella Piana di Gioia Tauro.

Ore 11.50 – Terzo caso positivo a Taurianova



Nuovo caso di contagio a Taurianova. In una nota il primario del Centro dialisi cittadino, Vincenzo Bruzzase ha spiegato: «Un’infermiera, residente nella zona di Gallico, risultata positiva al coronavirus, pur essendo assolutamente asintomatica».

Ore 07.10 – Nove casi a Reggio

La Direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che sono stati sottoposti allo screening per CoViD-19 164 nuovi soggetti con sospetto di infezione. Di questi, 9 sono risultati positivo al test.

24 marzo

Ore 07:10 - Due morti a Reggio: il bollettino

La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che sono deceduti due uomini rispettivamente di 79 e di 86 anni, entrambi ricoverati nel reparto di Pneumologia..

22 marzo

Ore 15.15 - Altro decesso a Reggio Calabria

Nuovo decesso a Reggio Calabria. Il paziente, come confermano fonti ufficiali dell’azienda ospedaliera, è deceduto nella giornata odierna. Era ricoverato da qualche tempo nel reparto di pneumologia del Gom e presentava un quadro clinico piuttosto complesso.

Ore 20.50 - Tre nuovi casi nel Reggino: il bollettino

La Direzione aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che oggi sono stati sottoposti allo screening per Covid-19 165 persone con sospetto di infezione. Di questi, 3 sono risultati positivi al tampone. I casi positivi confermati salgono a 94 (di cui 2 da confermare). I pazienti ricoverati in ospedale sono attualmente 27.

ore 22.44 - Il Gom comunica sei nuovi casi accertati

La direzione aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che oggi sono stati sottoposti allo screening per CoViD-19 186 nuovi soggetti con sospetto di infezione. Di questi, 6 sono risultati positivi al test.