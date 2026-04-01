La sindaca di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga, ha ricevuto stamani la remissione dell'incarico da parte di un funzionario dell'Ente indagato nell'ambito dell'inchiesta “Teorema” coordinata dalla Procura della Repubblica di Crotone e condotta dalla Guardia di finanza su un presunto giro di tangenti sugli appalti per l'edilizia scolastica da parte della Provincia. Lo rende noto l'Amministrazione comunale.

Nella comunicazione trasmessa all'Ente, è scritto in una nota, «il funzionario ha spiegato di aver assunto tale decisione sulla base di valutazioni di carattere istituzionale e deontologico, ritenendo doveroso anteporre l'interesse dell'Amministrazione e il prestigio dell'Ente alla propria posizione personale. Nella stessa nota, ha inoltre ribadito con assoluta fermezza la piena legittimità del proprio operato e la conformità degli atti amministrativi prodotti alla normativa vigente, evidenziando al tempo stesso la volontà di garantire la massima serenità all'azione amministrativa ed evitare che il coinvolgimento nelle indagini possa, anche indirettamente, rallentare o condizionare l'attività del Settore».

La sindaca, prosegue la nota, preso atto della decisione e «apprezzando il senso di responsabilità dimostrato con questo gesto, ha accettato le dimissioni. Tale scelta è volta a garantire che l'attività amministrativa prosegua con continuità, trasparenza e senza alcuna ombra, consentendo al tempo stesso che il lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine possa svolgersi con la massima serenità».

«Riponiamo la massima fiducia nell'operato della magistratura e della Guardia di finanza – ha dichiarato Vittimberga –. Siamo certi che il lavoro degli inquirenti farà piena luce sui fatti nel più breve tempo possibile, al contempo esprimiamo piena vicinanza al funzionario nella certezza che potrà dimostrare la sua estraneità dei fatti. Da parte nostra, confermiamo la totale collaborazione con le autorità competenti, ribadendo che l'azione di questa Amministrazione continuerà a essere guidata esclusivamente dai principi di legalità, trasparenza e tutela del bene pubblico».

L'Amministrazione, infine, precisa «che l'efficienza degli uffici interessati sarà garantita attraverso l'immediata redistribuzione dei servizi, così da evitare rallentamenti nelle risposte ai cittadini».