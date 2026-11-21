L’aggressione risale al 20 ottobre. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza avrebbero permesso agli investigatori di ricostruire la violenza e individuare il presunto autore, finito in carcere su disposizione del gip

Un’aggressione violenta, culminata con una bottigliata alla testa e una serie di calci sferrati quando la vittima era già a terra. A distanza di un mese dai fatti, un uomo è stato arrestato a Cosenza con l’accusa, allo stato degli atti, di tentato omicidio. Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata del 21 novembre dalla Squadra Mobile della Questura, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, su richiesta della Procura.

L’aggressione e la ricostruzione delle telecamere

L’episodio risale al 20 ottobre 2026, quando la vittima sarebbe stata aggredita in città. Le indagini, coordinate dalla Procura e affidate agli investigatori della Squadra Mobile, hanno consentito di ricostruire la dinamica attraverso l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali presenti nella zona e l’acquisizione di sommarie informazioni.

Secondo la ricostruzione investigativa, l’aggressore avrebbe colpito la vittima alla testa con una bottiglia di vetro, continuando poi a infierire con calci all’addome anche dopo che la persona era caduta a terra. L’esame dei filmati avrebbe inoltre permesso agli investigatori di individuare il presunto responsabile.

La vittima al pronto soccorso, l’indagato in carcere

Dopo l’aggressione, la persona offesa era stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Cosenza, dove le erano stati diagnosticati un trauma cranico e vomito.

Sulla base degli elementi raccolti, il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato. La misura è stata eseguita nella mattinata di oggi dagli agenti della Squadra Mobile.

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. La ricostruzione dei fatti e la responsabilità dell’indagato dovranno essere sottoposte alla successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa, nel rispetto della presunzione di innocenza.