È stato fermato mentre tentava di uscire dal negozio con l’incasso appena sottratto. Un uomo è stato arrestato a Cosenza dalla Polizia di Stato al termine di un intervento rapido della Squadra Mobile, immortalato nel video che vi proponiamo.

L’episodio risale al 14 marzo scorso, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio condotti dalla sezione Antirapina. La rapina è avvenuta all’interno dell’attività commerciale “Splendidi & Splendenti”, situata nei pressi del centro commerciale “2 Fiumi”.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il soggetto avrebbe sottratto il denaro dell’incasso, ma è stato bloccato dagli agenti proprio mentre cercava di lasciare l’esercizio commerciale. L’intervento immediato ha consentito di procedere all’arresto in flagranza di reato.

Dopo l’arresto, la Procura della Repubblica di Cosenza — sulla base degli elementi raccolti, che dovranno essere verificati nel corso del procedimento — ha richiesto la convalida e l’applicazione di una misura cautelare.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, il 18 marzo, ha disposto per l’indagato la misura degli arresti domiciliari.

Il procedimento resta attualmente nella fase delle indagini preliminari.