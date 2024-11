I militari dell’Arma hanno provveduto, inoltre, al ritiro della patente di guida del giovane

I Carabinieri di Rende hanno denunciato un 21enne cosentino per detenzione di armi o oggetti atti ad offendere. I militari, durante una perquisizione nell'auto del giovane, hanno trovato un “tirapugni” in ferro. Nelle tasche del ragazzo, inoltre, c'erano un grammo di cocaina e 2 di marijuana, per cui è stato segnalato alla Prefettura di Cosenza come assuntore di sostanze stupefacente. La patente di guida gli è stata immediatamente ritirata.