Sono 166 in più rispetto a ieri i casi di positivi al Coronavirus in Calabria su 2.608 tamponi molecolari effettuati. È quanto riporta il bollettino regionale. Si registrano 3 decessi nelle ultime 24 ore. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 494.884 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 522.934 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

In totale le persone risultate positive al Coronavirus sono 33.108, quelle negative 461.776.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza: CASI ATTIVI 3.770 (58 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 11 in reparto al presidio di Rossano;8 al presidio ospedaliero di Acri; 11 al presidio ospedaliero di Cetraro; 11 all'ospedale da campo; 9 in terapia intensiva, 3.662 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.994 (5.737 guariti, 257 deceduti).

Catanzaro: CASI ATTIVI 1.999 (23 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 7 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 13 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 6 in terapia intensiva; 1.950 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.897 (2.810 guariti, 87 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 208 (15 in reparto; 193 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.421 (2.379 guariti, 42 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 477 (15 ricoverati, 462 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.364 (2.326 guariti, 38 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.110 (85 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 7 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 2.009 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.509 (10.334 guariti, 175 deceduti).

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 50 (50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 43, Catanzaro 16, Crotone 6, Vibo Valentia 12, Reggio Calabria 89.

Altra Regione o stato estero: 0.