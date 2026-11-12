Nei giorni scorsi, il Comando Provinciale di Crotone ha donato all’organizzazione di volontariato “Il Cireneo”, nota in città per la gestione della Mensa dei Poveri “Padre Pio”, circa 2,5 tonnellate di biocombustibile, oggetto di precedente sequestro, per la successiva devoluzione a famiglie bisognose del territorio.

Si tratta, nello specifico, di oltre 160 sacchi di pellet di legno, utilizzato normalmente per il riscaldamento, sottratto al commercio illegale nel corso di una specifica attività di servizio svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria nell’ottobre del 2022.

Il predetto combustibile naturale è stato sottoposto a sequestro e divenuto oggetto di confisca poiché, all'esito degli accertamenti, è risultato possedere un potere calorifico inferiore a quello dichiarato sugli involucri e tale difformità qualitativa, idonea a trarre in inganno gli acquirenti, ha integrato gli estremi del reato di frode nell'esercizio del commercio punito dall’art. 515 c.p.

Ai fini della realizzazione della presente iniziativa, la Procura della Repubblica di Crotone, diretta dal dott. Domenico Guarascio, ed il Tribunale pitagorico, nella persona della dott.ssa Chiara Daminelli, hanno concesso l’autorizzazione a devolvere in beneficenza il prodotto sequestrato - altrimenti destinato alla distruzione -, previo accertamento che la difformità riscontrata non ne pregiudicasse l’idoneità all’uso.

Oltre a fornire un aiuto concreto a coloro che si trovano in condizioni di indigenza, soprattutto nell’approssimarsi del periodo invernale, la donazione permette di richiamare l’attenzione sul sempre più diffuso fenomeno delle frodi in commercio, che danneggia in maniera significativa gli operatori economici regolari, causando ingenti perdite a tutta la filiera produttiva e distributiva.

Al momento della consegna, avvenuta presso la sede dell’organizzazione di volontariato, alla presenza dell’assistente spirituale Mons. Pancrazio Limina, sono state espresse parole di apprezzamento e gratitudine per la solidarietà manifestata dalla Guardia di Finanza, la cui azione si estende anche oltre le ordinarie attività di contrasto agli illeciti economico-finanziari, per perseguire più ampi fini sociali.