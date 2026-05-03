Inoltre nell’ambito di servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno identificato 203 persone, di cui 56 con precedenti

La Polizia di Stato ha arrestato, in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Vercelli, un uomo condannato alla pena di 4 anni e 10 mesi di reclusione. Il provvedimento è stato emesso a seguito del cumulo di ulteriori sentenze di condanna, a carico dell’uomo per i reati di truffa aggravata commessi dal 2015 al 2025.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato l’uomo presso il proprio domicilio e hanno proceduto all’arresto. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio disposto dal questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino.

Nella medesima giornata, gli agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio, hanno identificato 203 persone, di cui 56 con precedenti, e hanno controllato 141 veicoli, oltre ad effettuare controlli alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.