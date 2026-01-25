L’aggressore individuato e bloccato dagli agenti intervenuti sul posto. La vittima è stata invece presa in carico dai sanitari del 118

Un arresto per tentato omicidio a Crotone. La vicenda è avvenuta nel pomeriggio di sabato nel centro storico. Sul posto, dopo una segnalazione per aggressione in atto all’interno di una abitazione, è intervenuta la polizia.

Giunte prontamente sul posto, le volanti già impegnate in un servizio di perlustrazione del centro storico, hanno intercettato un cittadino straniero, sanguinante, con un’evidente ferita da arma da taglio alla mano sinistra, il quale riferiva che, per motivi sentimentali, era stato aggredito da un italiano con un coltello del tipo utilizzati in cucina.

Avviate le ricerche ed il sopralluogo, nei pressi del luogo teatro dell’episodio delittuoso, gli Agenti hanno recuperato l’arma utilizzata dall’aggressore, mentre altre pattuglie intervenute a supporto sono riuscite ad intercettare il ricercato che corrispondeva alla descrizione fornita dalla vittima con ancora delle macchie ematiche evidenti sulla felpa. L’uomo è stato bloccato dagli agenti. Contestualmente la vittima è stata soccorsa e presa in carico dai sanitari.

La procura della Repubblica di Crotone, guidata dal Domenico Guarascio, avvisata tempestivamente, ha assunto la direzione delle indagini e il pubblico ministero di turno ha sottoposto ad un lungo interrogatorio i testimoni, ed acquisiti elementi fondanti per la ricostruzione dei fatti, gli agenti delle volanti hanno proceduto all’arresto del responsabile per tentato omicidio trasferendolo nella locale casa circondariale.

I controlli

Nella medesima giornata, inoltre, le volanti hanno identificato 173 soggetti, di cui 32 risultati essere positivi nella banca dati interforze, 92 veicoli e hanno effettuato 11 controlli domiciliari alle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.

È stato, inoltre, denunciato in stato di libertà un cittadino italiano, pregiudicato, per il reato di oltraggio a Pubblico ufficiale.