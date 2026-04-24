La Polizia di Stato, nell’ambito di mirati servizi disposti dal questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, finalizzati al contrasto dell’uso di sostanze stupefacenti, ha proceduto al sequestro di oltre 450 grammi di infiorescenze di marijuana. La sostanza rinvenuta è risultata essere “cannabis sativa light”.

Le attività operative traggono origine da una più ampia azione di monitoraggio e controllo avviata nei confronti dei cosiddetti “cannabis shop”, a seguito delle modifiche normative introdotte dal Decreto Sicurezza.

In tale contesto, sono stati intensificati i controlli nei confronti di esercizi commerciali e aziende operanti nel settore della coltivazione e vendita di “canapa sativa”, al fine di verificare l’eventuale configurabilità della fattispecie penale inerente alla produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Dagli accertamenti esperiti sul territorio è emersa la presenza di un’attività di commercio al dettaglio effettuata tramite distributori automatici, presso la quale veniva posto in vendita un limitato numero di prodotti recanti la dicitura “cannabis sativa light”.

In tale contesto, personale della Squadra Mobile, oltre a procedere al sequestro della sostanza stupefacente, ha denunciato all’Autorità giudiziaria il gestore dei distributori automatici per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ai sensi della normativa vigente, mentre personale della Divisione Polizia amministrativa ha elevato le relative sanzioni amministrative per un totale di circa 18.000 euro.