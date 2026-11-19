La Polizia di Stato ha eseguito il rimpatrio di un cittadino senegalese, già destinatario di un provvedimento di espulsione. L’uomo era arrivato irregolarmente in Italia nel 2022 e aveva presentato più richieste di protezione internazionale

La Polizia di Stato ha eseguito il rimpatrio in Senegal di un cittadino extracomunitario di 27 anni, risultato irregolare sul territorio nazionale. Il provvedimento è stato eseguito dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Crotone nell'ambito dei servizi di controllo disposti dal questore Renato Panvino. Il giovane, privo di passaporto, era arrivato irregolarmente in Italia nel 2022, sbarcando a Lampedusa, dove aveva presentato una prima richiesta di protezione internazionale. L'istanza era stata respinta dalla Commissione territoriale di Agrigento per manifesta infondatezza. Il diniego era stato successivamente confermato dalla Sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Palermo, che aveva respinto il ricorso presentato dal cittadino senegalese.

Nel giugno 2023 l'uomo aveva presentato una nuova richiesta di protezione internazionale alla Commissione territoriale di Crotone, che nel gennaio 2024 aveva dichiarato la domanda inammissibile. Anche una successiva istanza si era conclusa con una pronuncia di inammissibilità e con l'adozione di un provvedimento di espulsione, eseguito nel giugno 2026 dal Questore di Crotone. Il 27enne è stato successivamente nuovamente rintracciato sul territorio nazionale. Accertata la sua posizione irregolare, l'Ufficio Immigrazione ha avviato le procedure per dare esecuzione al provvedimento di espulsione. Non disponendo di un documento valido per l'espatrio, sono state avviate interlocuzioni con l'Ambasciata del Senegal, che, al termine delle procedure di identificazione, ha rilasciato un lasciapassare.

Completati gli adempimenti amministrativi, il cittadino senegalese è stato accompagnato dalla Polizia di Stato fino in Senegal e affidato alle autorità locali. Nei suoi confronti è stato inoltre disposto il divieto di reingresso in Italia e nell'area Schengen per tre anni.