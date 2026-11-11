I destinatari dei provvedimenti sono ritenuti vicini alle famiglie ‘ndranghetistiche Foschini - Barillari. Avrebbero chiesto complessivamente 12mila euro, destinati a due ditte impegnate ii lavori pubblici

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo-Comando provinciale di Crotone hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip Distrettuale del Tribunale di Catanzaro, due persone, un 56enne e un 58enne residenti a Crotone, ritenuti vicini alle famiglie ‘ndranghetistiche Foschini - Barillari, individuati quali presunti autori di altrettanti tentativi di estorsione aggravati dal metodo mafioso commessi ai danni dei rappresentanti di due società operanti a Crotone nel settore edile il 25 maggio e il 20 luglio 2026.

I due avrebbero posto in essere nei confronti di due ditte, una cosentina e l’altra locale, impegnate, rispettivamente, nei lavori pubblici del Castello di Carlo V e in quelli di rifacimento della rete viaria comunale, una serie di richieste estorsive volte a ottenere nel primo caso non meno di 10mila euro mentre nell’altro 2mila euro, da destinare in entrambe le circostanze “ai carcerati”, tuttavia mai corrisposti dagli estorti nonostante la paura di subire delle ritorsioni consistenti in dei paventati gravi danneggiamenti.

All’identificazione dei destinatari delle citate misure si è pervenuti grazie alla tempestività collaborazione delle vittime e al successivo sviluppo dell’attività info - investigativa, corredata e supportata anche dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza delle aree vicine e dalle dichiarazioni rese dalle persone offese, determinanti per ricostruire i fatti, i quali, sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Catanzaro e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.