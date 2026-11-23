Crotone si trova davanti a una questione che non può più essere affrontata soltanto attraverso il linguaggio delle autorizzazioni ambientali, delle procedure amministrative e delle esigenze industriali.

La sua condizione deve essere valutata nel contesto più ampio di un territorio che da decenni convive con una grave compromissione ambientale, difficoltà economiche, fragilità sociali, preoccupazioni sanitarie e una qualità della vita che continua a collocarsi agli ultimi posti delle classifiche nazionali.

Un dato recente rende ancora più evidente questa situazione: nella classifica ItaliaOggi 2026 sulla qualità della vita nelle province italiane, Crotone si colloca al 106° posto su 107, precedendo soltanto Taranto. Anche nell'indagine del Sole 24 Ore 2025 la provincia crotonese occupava il 105° posto.

Sono classifiche costruite attraverso numerosi indicatori economici, sociali, ambientali e sanitari. Non rappresentano una diagnosi delle cause delle difficoltà del territorio, ma restituiscono un quadro oggettivo delle condizioni complessive nelle quali vivono i cittadini.

È proprio da qui che bisogna partire.

Crotone non è un territorio che può essere considerato alla stregua di un'area industriale qualsiasi, nella quale valutare singolarmente la compatibilità di un nuovo impianto o di un ulteriore conferimento di rifiuti.

È un territorio che porta ancora le conseguenze di decenni di attività industriali, che attende il completamento della bonifica del SIN (Sito di Interesse Nazionale) Crotone-Cassano-Cerchiara e che ha bisogno di investimenti, lavoro, servizi, assistenza sanitaria e prospettive di sviluppo.

In questo contesto, ogni ulteriore decisione riguardante la gestione dei rifiuti pericolosi deve essere valutata considerando anche la condizione complessiva della popolazione.

Non si tratta di opporsi alla gestione dei rifiuti in quanto tale, ma di evitare che un territorio già gravato da importanti criticità ambientali diventi ulteriormente esposto a nuovi fattori di pressione.

Nel luglio 2025 il consigliere regionale Antonello Talerico, insieme ad altri consiglieri, presentava la proposta di legge regionale n. 411/XII, intitolata “Disposizioni per la tutela dell'area del SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara dai rifiuti pericolosi e radioattivi non prodotti nel territorio regionale”.

Il provvedimento nasceva dalla necessità di introdurre misure restrittive sui conferimenti di determinate categorie di rifiuti pericolosi e radioattivi provenienti da fuori Calabria nell'area interessata.

La proposta aveva ottenuto il parere favorevole della IV Commissione Ambiente il 31 luglio 2025, ma non era arrivata all'approvazione definitiva dell'Aula prima della conclusione anticipata della legislatura.

Non è quindi diventata legge.

Il suo contenuto, tuttavia, rimane centrale nel dibattito sulla protezione del territorio crotonese.

La questione riguarda anche gli impianti già autorizzati, tra cui Sovreco, per i quali occorre verificare quali eventuali restrizioni potrebbero essere introdotte, quali codici EER (ex CER) sarebbero interessati e quale sarebbe il rapporto tra una nuova disciplina regionale e le autorizzazioni esistenti.

La Regione dovrà inoltre verificare la legittimità costituzionale ed europea di eventuali divieti, considerando le competenze statali in materia ambientale e la disciplina nazionale sulla gestione dei rifiuti.

Ma il punto politico è evidente: la nuova legislatura deve chiarire se intende recuperare il percorso avviato con la proposta Talerico e quali strumenti intende utilizzare per impedire ulteriori aggravamenti della situazione ambientale del Crotonese.

Accanto alla proposta Talerico assume particolare importanza l'iniziativa della consigliera regionale Elisabetta Barbuto, del Movimento 5 Stelle.

Il 29 gennaio 2026 Barbuto, insieme ad altri consiglieri regionali, ha presentato la mozione n. 14 per istituire iniziative di sorveglianza sanitaria gratuita della popolazione residente nel SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara.

La mozione, approvata con modifiche dal Consiglio regionale l'8 giugno 2026, impegna la Giunta regionale a intervenire su diversi aspetti fondamentali:

Mantenere il vincolo previsto dal PAUR del 2019, relativo al trasferimento fuori dalla Calabria dei rifiuti derivanti dalla bonifica del SIN.

Impedire l'apertura, il mantenimento e l'ampliamento di discariche di rifiuti pericolosi nel territorio crotonese.

Istituire un protocollo gratuito di monitoraggio sanitario per i residenti nel perimetro del SIN, con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili.

Sostenere screening sui metalli pesanti su un campione significativo della popolazione.

Garantire la piena operatività del Registro tumori.

Subordinare i nuovi progetti industriali e infrastrutturali a Crotone a un'adeguata valutazione di impatto sanitario.

Questa iniziativa introduce un elemento essenziale nel dibattito: non basta discutere di dove collocare i rifiuti, occorre occuparsi delle persone che vivono in un territorio già compromesso.

La sorveglianza sanitaria non può essere considerata una misura accessoria rispetto alla bonifica.

Deve diventare uno strumento permanente di prevenzione, conoscenza e tutela della popolazione.

L'approvazione della mozione rappresenta un impegno politico e istituzionale, ma non equivale ancora alla completa attuazione di tutte le misure richieste. La Giunta deve tradurre quegli impegni in programmi, risorse, protocolli e tempi verificabili.

Il quadro si è ulteriormente complicato con la sentenza n. 1866/2026 del TAR Calabria, pubblicata il 6 ottobre 2026.

La pronuncia riguarda il ricorso di Eni Rewind contro il blocco amministrativo della variante al Progetto operativo di bonifica, Fase 2, del SIN.

La variante comprendeva la proposta di realizzare una discarica di scopo interna al sito per il conferimento di rifiuti TENORM contenenti amianto.

Il TAR ha stabilito che il Ministero dell'Ambiente deve riesaminare la questione relativa alla prescrizione del PAUR del 2019, recepita nel decreto ministeriale di approvazione del progetto di bonifica.

La sentenza non autorizza automaticamente la realizzazione della discarica e non stabilisce che i materiali debbano necessariamente essere smaltiti a Crotone.

Riapre però una questione particolarmente delicata per il territorio.

La prescrizione che imponeva il trasferimento fuori regione dei rifiuti della bonifica non può più essere considerata intangibile.

Il MASE dovrà quindi valutare nuovamente la variante e le possibili soluzioni di gestione dei materiali.

È proprio in questo passaggio che le iniziative di Talerico e Barbuto assumono una rilevanza politica ancora maggiore.

Da una parte bisogna impedire che Crotone continui a essere destinataria di determinate categorie di rifiuti pericolosi prodotti altrove.

Dall'altra bisogna evitare che le operazioni necessarie alla bonifica finiscano per determinare una nuova concentrazione di materiali pericolosi sullo stesso territorio che dovrebbe essere risanato.

Sono due questioni giuridicamente differenti, ma accomunate da un unico problema: la necessità di garantire che le decisioni pubbliche non aggravino ulteriormente la condizione ambientale e sanitaria del Crotonese.

La vicenda deve essere letta anche alla luce della riforma costituzionale del 2022.

L'articolo 9 della Costituzione stabilisce che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.

L'articolo 41 stabilisce che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente.

Si tratta di principi particolarmente importanti per un territorio come quello crotonese.

Le esigenze economiche e industriali non possono essere considerate separatamente dalle conseguenze ambientali e sanitarie delle attività svolte.

Un impianto autorizzato deve rispettare tutte le prescrizioni applicabili. Una bonifica deve essere realizzata attraverso soluzioni tecnicamente adeguate e ambientalmente sostenibili. Un nuovo progetto industriale deve essere valutato anche in relazione alla condizione preesistente del territorio.

A questi principi si aggiunge l'articolo 32 della Costituzione, che riconosce la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

La combinazione di questi tre articoli impone alle istituzioni di considerare la situazione di Crotone non come una variabile secondaria, ma come un elemento fondamentale delle proprie decisioni.

Non significa che qualsiasi conferimento sia automaticamente illegittimo o che ogni attività industriale debba essere esclusa.

Significa che non è sufficiente valutare la compatibilità di un'attività in astratto, ignorando la storia ambientale, le criticità esistenti e gli effetti cumulativi sul territorio.

La tutela dell'ambiente e della salute deve diventare parte sostanziale delle scelte amministrative.

Anche il nuovo Regolamento UE 2024/1157 sulle spedizioni di rifiuti, applicabile in via generale dal 21 maggio 2026, rafforza il sistema europeo di controllo, tracciabilità e gestione ambientalmente corretta dei trasferimenti transfrontalieri.

Occorre precisare che il regolamento riguarda le spedizioni tra Stati e non introduce un divieto generale di trasferimento dei rifiuti tra Regioni italiane.

Per i conferimenti extraregionali verso Crotone rimangono centrali la normativa nazionale, il decreto legislativo 152/2006, le autorizzazioni degli impianti e le eventuali disposizioni regionali legittimamente adottate.

Il quadro europeo si inserisce comunque in un sistema di principi che richiede prevenzione, responsabilità e controllo.

La gestione dei rifiuti non può essere affrontata esclusivamente attraverso la disponibilità di impianti autorizzati: occorre garantire che ogni operazione sia compatibile con la protezione della salute e dell'ambiente.

È questo il passaggio che dovrebbe orientare il confronto istituzionale.

Quando una provincia si colloca stabilmente nelle ultime posizioni delle classifiche nazionali sulla qualità della vita, la questione ambientale non può essere considerata isolatamente.

La qualità della vita dipende da numerosi fattori: lavoro, reddito, servizi sanitari, istruzione, sicurezza, infrastrutture, ambiente e opportunità per i giovani.

La posizione di Crotone nelle classifiche nazionali evidenzia un insieme di difficoltà che richiedono interventi strutturali.

La presenza di un SIN ancora interessato da una bonifica incompiuta aggiunge una questione che non può essere trascurata nella programmazione dello sviluppo.

Un territorio che deve recuperare attrattività economica, trattenere i giovani, migliorare i servizi e offrire prospettive alle famiglie ha bisogno di certezze ambientali.

Non può permettersi che il tema dei rifiuti pericolosi diventi un ulteriore elemento di incertezza.

Non si può pretendere di rilanciare il Crotonese senza affrontare concretamente le sue criticità ambientali.

Non si può parlare di sviluppo se la popolazione non ha garanzie adeguate sulla sicurezza del territorio nel quale vive.

E non si può parlare di giustizia territoriale se le comunità già gravate da importanti problemi ambientali non vengono considerate con particolare attenzione nelle decisioni pubbliche.

Alla luce della proposta Talerico, della mozione Barbuto e della sentenza del TAR, la nuova legislatura regionale deve assumersi precise responsabilità.

Occorre chiarire:

Se la proposta di legge 411/XII verrà recuperata e ripresentata.

Quali misure saranno adottate per limitare i conferimenti extraregionali delle categorie di rifiuti interessate.

Quali effetti potrebbero prodursi sulle autorizzazioni degli impianti già esistenti, compresa Sovreco.

Quale posizione la Regione assumerà nel nuovo procedimento ministeriale sulla bonifica del SIN.

Quali alternative saranno sostenute rispetto alla realizzazione di una discarica di scopo interna al sito.

Come verranno attuati gli impegni contenuti nella mozione Barbuto sulla sorveglianza sanitaria gratuita.

Quali risorse saranno destinate agli screening e al monitoraggio epidemiologico.

Quali controlli saranno garantiti sui conferimenti e sulla tracciabilità dei rifiuti.

Come verranno considerate le condizioni ambientali e sanitarie preesistenti nelle valutazioni dei nuovi impianti e progetti industriali.

Quali interventi strutturali saranno programmati per migliorare la qualità della vita della popolazione crotonese.

Sono questioni che non possono essere affrontate con dichiarazioni generiche.

Servono atti amministrativi, risorse finanziarie, responsabilità individuate e scadenze precise.

La proposta Talerico e la mozione Barbuto affrontano due aspetti diversi, ma complementari, della tutela del territorio.

La prima riguarda la necessità di impedire che determinate categorie di rifiuti pericolosi e radioattivi prodotti fuori dalla Calabria possano continuare a essere conferite nell'area interessata dalle restrizioni.

La seconda riguarda il diritto dei cittadini a una sorveglianza sanitaria gratuita, a controlli periodici e a strumenti concreti di prevenzione.

La sentenza del TAR aggiunge una terza questione: la necessità di garantire che le decisioni sulla destinazione dei materiali derivanti dalla bonifica non producano ulteriori rischi per un territorio già compromesso.

Tutto questo deve essere considerato alla luce della condizione complessiva di Crotone, che le classifiche nazionali sulla qualità della vita continuano a collocare nelle ultime posizioni.

Il problema non è stabilire se Crotone debba rinunciare a qualsiasi prospettiva industriale o economica.

Il problema è garantire che lo sviluppo non avvenga a scapito della salute, dell'ambiente e delle condizioni di vita della popolazione.

Una provincia che ha bisogno di lavoro, infrastrutture, servizi sanitari efficienti, investimenti e opportunità per i giovani non può essere lasciata sola ad affrontare anche il peso di nuove criticità ambientali.

La Regione deve dimostrare che la tutela del Crotonese è una priorità concreta, non soltanto una dichiarazione politica.

Deve recuperare il percorso legislativo sulla protezione dai conferimenti extraregionali, dare attuazione agli impegni sulla sorveglianza sanitaria e partecipare attivamente alle decisioni sulla bonifica.

Deve inoltre pretendere che qualsiasi soluzione venga valutata considerando le caratteristiche effettive del territorio e le conseguenze sulla popolazione.

Crotone non può continuare a pagare il prezzo di un passato industriale che non ha ancora trovato una soluzione definitiva.

Essere tra le ultime province italiane per qualità della vita dovrebbe rappresentare un motivo in più per concentrare interventi, risorse e politiche di risanamento, non una ragione per aggiungere ulteriori pressioni ambientali.

Il diritto a vivere in un ambiente sicuro, a ricevere adeguata assistenza sanitaria e a costruire un futuro nel proprio territorio non è un privilegio.

È un diritto che trova fondamento nella Costituzione.

E proprio per questo la bonifica, la prevenzione sanitaria e il divieto di ulteriori aggravamenti ambientali devono diventare parte di un unico progetto di rilancio del Crotonese.

Perché non si può chiedere a Crotone di ripartire se prima non le vengono garantite le condizioni per farlo.

* già Direttore Amministrativo di ARPACAL e già Giudice Onorario Tribunale Catanzaro