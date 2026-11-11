Traffico impazzito, ragazzi che sciamano per le strade, genitori che lasciano il lavoro per andare a prendere i figli a scuola. È parte del caos che si è creato oggi inseguito alla minaccia di ordigni esplosivi negli istituti arrivata tramite mail. Tutta l’Italia è stata coinvolta in questo delirio e si torna a parlare di cybersicurezza. Oggi su Rai News 24 si è discusso del problema col procuratore di Napoli Nicola Gratteri il quale da tempo spiega qual è il potere degli hacker e come vengano utilizzati anche dalle mafie.

«Le mafie utilizzano gli hacker per estrarre Bitcoin, per estrarre Monero, che sono le monete elettroniche più diffuse che servono a pagare i narcotrafficanti sudamericani. Perché da almeno cinque anni anche i cartelli sudamericani si fanno pagare in Bitcoin, perché hanno capito che è più difficile trovare il filo d'Arianna, è più difficile scoprire il percorso della moneta elettronica».

L’intrusione al ministero della Giustizia

«Ad esempio un hacker ha bucato il dominio del Ministero della Giustizia due anni fa e noi proprio come Procura di Napoli siamo riusciti a fare questa indagine importantissima – ricorda Gratteri –, la prima indagine che ha consentito di dimostrare come questo hacker era riuscito ad entrare in centinaia di password, di magistrati e avrebbe potuto, per fortuna non l'ha fatto, iscrivere la notizia di reato in qualsiasi Procura d'Italia, qualsiasi persona o anche cancellarlo. Questo ci ha dato tanta preoccupazione per otto mesi, ma ci ha insegnato e ci ha fatto imparare tante cose. Purtroppo si stanno facendo degli sforzi dal punto di vista tecnologico, si sta comprando tecnologia, si stanno attrezzando le nostre forze dell'ordine, ma ancora non è sufficiente. Ad esempio il capo della polizia a Cesena ha già fatto due corsi di ispettori specializzati per la cyber sicurezza, come anche la guardia di finanza attraverso il valutario, come anche i carabinieri attraverso la scuola della polizia di Firenze. Però non basta, stiamo parlando di pochi numeri rispetto a un fenomeno che negli ultimi anni è esploso».

Formare i dipendenti della Pubblica Amministrazione

Ma cosa fare per proteggere la pubblica amministrazione dagli attacchi informatici?

«Ci sono tante cose da fare – spiega Gratteri» –. Intanto bisogna formare i dipendenti della pubblica amministrazione. Se io ho una casa e ho cinque finestre, io do cinque possibilità all'hacker di entrare. Se io ho una sola finestra, ha una sola possibilità di entrare. Quindi concentro i miei sforzi e la mia tecnologia su quella finestra, metto tutti i sistemi di sicurezza su una sola finestra. Quindi intanto bisogna razionalizzare ed educare gli impiegati, i funzionari, che attraverso il loro pc, attraverso una password conosciuta, attraverso una mail, che non sono in grado prima di capire che quella mail è un baco, cioè serve per entrare nel suo computer, arrivare al sistema centrale, allora sarà molto difficile. Quindi la base di ogni ragionamento è la formazione e spiegare quali sono i pericoli di lasciare incustodita una postazione di un computer. Questa è la base».

Uscire da Consip

Il procuratore ribadisce, poi, un concetto che ha più volte espresso: uscire da Consip, la centrale d'acquisto nazionale della Pubblica Amministrazione italiana, una società per azioni italiana, interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

«Poi bisogna cominciare a comprare tecnologia uscendo da Consip (Concessionaria servizi informativi pubblici, ndr) – dice –. Spesso dentro Consip ci sono degli avanzi di magazzino, questo vale per ogni cosa che si va a comprare, perché Consip predilige il prezzo più basso. Nel mondo dell'informatica, nel mondo della tecnologia, sono soldi buttati a pensare al prezzo più basso. Già la tecnologia di per sé, ogni sei mesi, otto mesi, è superata. Figuriamoci se già andiamo a comprare cose vecchie di tre o quattro anni. Quindi per motivi di sicurezza bisogna uscire da Consip per gli acquisti. Questo lo dico da cinque o sei anni, anche per quanto riguarda le macchine blindate, perché noi stiamo comprando macchine blindate asiatiche, ormai le macchine e le automobili di oggi hanno almeno trenta centraline e io non so in una di quelle trenta centraline cosa si può mettere. Mentre la Maserati a Modena sta chiudendo. Sono macchine che costano lo stesso prezzo di una Maserati, prodotte in Italia, che ha sistemi più sicuri e sicuramente non hanno motivo di attaccarci o di indebolire il sistema della sicurezza italiana.

Troppe agenzie

«Un altro dato, un altro problema, è quello che ci sono troppe agenzie in Italia – afferma il magistrato –. Troppe agenzie e troppe teste e quindi le risorse sono poche e spesso si sprecano, si fanno dei doppioni e delle triple. Allora ci vorrebbe un po' di umiltà a sedersi attorno a un tavolo e incominciare a pensare che deve comandare uno e non tre, quattro o cinque».

Evitare gli omaggi durante i funerali dei boss

A Gratteri viene ricordato l’omaggio, a Palermo, durante i funerali di un boss con tanto di saracinesche abbassate e petardi. Secondo il procuratore di Napoli evitare questi omaggi «è semplice perché io non capisco perché ancora nel 2026 succedono queste cose. Io quando ero in Calabria, e adesso a Napoli, i funerali dei boss noi li evitiamo. Il Questore ha già quasi un ciclostile, si diceva una volta. Ha già una maschera e il computer per evitare i funerali, nulla di che. Nel momento in cui poi il commerciante chiude la saracinesca in omaggio al boss è ovvio che si può andare lì e incominciare a controllare, a fare delle verifiche anche dal punto di vista amministrativo, e sicuramente qualcosa si troverà su quell'imprenditore che ha abbassato la saracinesca in omaggio, in ossequio al boss. È semplicissimo, basta evitare quei funerali. Anche il funerale, lo sappiamo ormai da più di un secolo, è una forma di esternazione del potere».

«Se controllore uguale a controllato tanto vale chiudere le autorità»

Risposta tranchant del magistrato anche per quanto riguarda la nomina del nuovo capo dell’Autorità nazionale anticorruzione dopo il passo indietro di Altieri.

«In questi ultimi anni c'è stato un proliferare di autorità, ma se l'autorità deve essere gestita anche dalla politica e chiudiamo le autorità che risparmiamo soldi. Se il controllore è uguale al controllato lasciamo perdere, chiudiamo queste autorità. Se non abbiamo la forza di mettere persone terze o persone che non fanno il tifo né per la destra né per la sinistra, ma che fanno solo il loro lavoro e il dovere di controllo».