Contestato un accordo illecito tra il gruppo Paparo e gli amministratori. La Dda di Catanzaro ha notificato la richiesta di rinvio a giudizio a 57 persone. L’udienza preliminare avrà inizio il nove gennaio

La Dda di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di 57 persone implicate nell’inchiesta Ostro, contro la pervasività della cosca Gallace di Guardavalle.

A vario titolo vengono contestati i reati di associazione di stampo mafioso, concorso esterno, voto di scambio politico-mafioso, minacce, estorsione, procurata inosservanza di pena, trasferimento fraudolento di valori, reati in materia di armi, detenzione e spaccio di stupefacenti.

Secondo l’accusa la cosca era parecchio armata, tanto da importare anche fucili da guerra da Serbia e Montenegro, e capace di esercitare un controllo capillare e asfissiante sul territorio del Basso Jonio catanzarese.

In particolare, il gruppo legato ad Antonio Paparo avrebbe condizionato le elezioni amministrative di Badolato nell’ottobre 2021. Un accordo illecito tra Paparo, il sindaco Nicola Parretta e il vicesindaco Ernesto Maria Menniti avrebbe consentito a Parretta di vincere le elezioni a mani basse permettendo a Paparo di inserirsi nelle attività dell’ente grazie anche alla nomina del figlio Maicol a presidente del consiglio comunale.

Parti offese sono state dichiarate lo Stato, il Comune di Badolato e sei persone fisiche. Il gip Gilda Danila Romano ha fissato l’udienza preliminare per il prossimo nove gennaio.

La richiesta di rinvio a giudizio, vergata dal procuratore Salvatore Curcio e dal sostituto Debora Rizza è stata notificata a:

Loredana Abate, 50 anni, di Isca sullo Ionio;

Antonio Afflitto, 48 anni, di Badolato;

Maria Altamura, 40 anni, di Badolato;

Francesco Aloi, 57 anni, di Guardavalle;

Agazio Andreacchio, 48 anni, di Giaveno;

Cosimo Andreacchio, 23 anni, di Guardavalle;

Cesare Antonio Arcorace, 36 anni, di Aschaffenburg (Germania) (allo stato latitante);

Giuseppe Bava, 48 anni, di Anzio;

Andrea Bressi, 61 anni, di Badolato;

Antonio Bressi, 38 anni, di Davoli;

Enrico Cacciotti, 40 anni, di Roma;

Massimo Carè, 43 anni, di Guardavalle;

Nicola Chiefari, 52 anni, di Bucine;

Ilario Comito, 57 anni, di Stilo;

Roberto Ferrara, 72 anni, di Roma;

Giuseppe Antonio Fiorenza, 48 anni, di Badolato;

Giuseppe Foti, 48 anni, di Stefanaconi;

Pasquale Franco, 44 anni, di Roma;

Angelo Gagliardi, 30 anni, di Guardavalle;

Bruno Gagliardi, 37 anni, di Guardavalle;

Domenico Gagliardi, 36 anni, di Guardavalle;

Antonio Galati, 56 anni, di Guardavalle;

Francesca Galati, 27 anni, di Guardavalle;

Francesco Galati, 48 anni, di Guardavalle;

Cosimo Damiano Gallace, 64 anni, di Guardavalle;

Domenico Gallelli, 50 anni, di Badolato;

Domenico Geracitano, 24 anni, di Guardavalle;

Antonella Giannini, 48 anni, di Badolato;

Francesco Giorgi, 28 anni, di Bovalino;

Massimiliano Giorgio, 50 anni, di San Sostene;

Fernando Grande, 40 anni, di Isca sullo Ionio;

Gregorio Grande, 51 anni, di Isca sullo Ionio;

Saverio Grande, 45 anni, di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio;

Vincenzo Grupico, 36 anni, di Marina di Gioiosa Ionica;

Ernesto Maria Menniti, 75 anni, di Badolato;

Marco Ottaiano, 31 anni, di Rho;

Angelo Paparo, 55 anni, di Badolato;

Antonio Paparo, 63 anni, di Isca sullo Ionio;

Gregorio Paparo, 61 anni, di Badolato;

Maicol Paparo, 31 anni, di Badolato;

Nicola Paparo, 24 anni, di Badolato;

Pasquale Paparo, 33 anni, di Badolato;

Pasquale Paparo, 27 anni, di Badolato;

Rosa Maria Paparo, 65 anni, di Isca sullo Ionio;

Giuseppe Nicola Parretta, 69 anni, di Badolato;

Antonio Cosimo Perronace, 31 anni, di Guardavalle;

Ivano Piperissa, 49 anni, di Isca Marina;

Giovanni Renda, 63 anni, di Santa Caterina dello Ionio;

Moreno Rocco Riitano, 38 anni, di Guardavalle;

Giuseppe Riitano, 30 anni, di Guardavalle;

Liberato Riitano, 31 anni, di Guardavalle;

Carmela Russo, 42 anni, di Badolato;

Cosimo Sorgiovanni, 47 anni, di Monasterace;

Antonio Ussia, 38 anni, di Guardavalle;

Bruno Vitale, 28 anni, di Sedriano;

Domenico Vitale, 56 anni, di Terricciola;

Domenico Vitale, 49 anni, di Guardavalle.

Nel collegio difensivo gli avvocati Vincenzo Cicino, Sergio Rotundo, Mauro Ruga, Vincenzo Sorgiovanni, Salvatore Staiano, Vincenzo Varano, Alfredo Arcorace, Annamaria Domanico, Vincenzo Larocca, Eleonora Ferrillo.