Sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro (sezione penale, presidente Giglio, giudici Di Girolamo e Fontanazza) per il decesso di Santina Cortese, la donna 45enne di Vibo Marina morta l’8 gennaio 2015 in seguito di una polmonite acuta bilaterale e un edema polmonare acuto non tempestivamente diagnosticati e contrastati – secondo l’originaria accusa – con adeguate terapie. La sentenza, pur essendo stata pronunciata in sede penale, interessa i soli effetti civili in quanto il verdetto assolutorio di primo grado, emesso nel dicembre 2022 dal Tribunale di Vibo, non è stato impugnato dall’ufficio di Procura anche perché successivamente alla sentenza i reati penali sono comunque caduti in prescrizione. Il Tribunale di Vibo aveva assolto dall’accusa di concorso in omicidio colposo i seguenti imputati (tutti medici): Gianfranco Spanarello, di Vibo Marina; Pantaleone Fiamingo, di Vibo Valentia; Antonia Catagnoti, di Vibo Valentia. L’ufficio di Procura aveva chiesto la condanna ad un anno ciascuno per tutti gli imputati, più il risarcimento del danno.

I familiari di Santina Cortese – rappresentati dall’avvocato Giuseppe Stuppia – hanno quindi proposto ricorso, ai soli effetti della responsabilità civile, dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro nei confronti della sola Antonia Catagnoti, dottoressa della Guardia medica di Vibo all’epoca dei fatti. I giudici di secondo grado hanno così riconosciuto la responsabilità nel decesso di Santina Cortese della dottoressa Catagnoti, condannandola al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili da quantificarsi in separata sede. La stessa dottoressa è stata condannata anche alla rifusione delle spese legali. La Corte d’Appello per avere un quadro più chiaro della vicenda si era affidata ad una perizia affidata al professore Pietrantonio Ricci.

Secondo l’impalcatura accusatoria – che non aveva però retto al vaglio del Tribunale e il cui verdetto viene ora riformato in appello ai soli effetti civilistici per la dottoressa Catagnoti –, il dottore Pantaleone Fiamingo, quale medico in servizio alla Guardia medica, e Gianfranco Spanarello, quale medico di famiglia, avrebbero prescritto, rispettivamente in data 4 e 7 gennaio 2015, una terapia antibiotica alla donna poi deceduta, “senza aver eseguito alcuna visita clinica completa della paziente”, mentre Antonia Catagnoti, quale medico in servizio alla Guardia medica, avrebbe “sottoposto a visita clinica Santina Cortese senza rilevare la grave sintomatologia già presente nell’apparato respiratorio” della paziente. L’accusa di concorso in omicidio colposo faceva riferimento all’ipotizzata “negligenza, imprudenza e imperizia, nonchè inosservanza delle buone regole di assistenza sanitaria, scostandosi dalle linee guida previste dai protocolli del settore e dalla buona prassi, omettendo di rilevare tempestivamente la diagnosi di polmonite acuta bilaterale ed edema polmonare acuto, patologia dalla quale risulterà affetta Santina Cortese”. Sarebbe stata così sottovalutata la sintomatologia che la paziente presentava, cagionando la morte della donna che è deceduta a Vibo l’8 gennaio 2015 a seguito della polmonite acuta bilaterale e dell’edema polmonare acuto non tempestivamente diagnosticati e contrastati con adeguate terapie. Le parti offese erano state individuate dalla Procura in Mario Misasi, marito della donna deceduta, ed in Teresa Vacirca, madre di Santina Cortese.