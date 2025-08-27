I rappresentanti dei lavoratori che si occupano del funzionamento amministrativo e psico-sociale degli istituti penitenziari lasciano la conferenza denunciando le omissioni del sottosegretario alla Giustizia: «Qui non ci sono solo sbarre e divise»

Questa mattina il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ha visitato la Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro, ribadendo l’impegno del Governo per la sicurezza e il rafforzamento della Polizia Penitenziaria. Tuttavia, il suo intervento ha suscitato polemiche per l’assenza di riferimenti al comparto Funzioni Centrali, il settore che garantisce quotidianamente il funzionamento amministrativo, educativo e psico-sociale degli istituti penitenziari.

«Nessuna parola spesa per quei professionisti che ogni giorno garantiscono il funzionamento amministrativo-contabile, educativo, psicologico e sociale degli istituti penitenziari», hanno dichiarato i rappresentanti del comparto funzioni centrali presenti alla conferenza. «Funzionari contabili, funzionari giuridico-pedagogici, psicologi, tecnici e amministrativi: tutti completamente assenti dal discorso del sottosegretario, come se il carcere fosse fatto solo di sbarre e divise».

Indignati dalla mancata considerazione, i rappresentanti hanno deciso di abbandonare anzitempo i locali in cui la conferenza si stava svolgendo. «Questa omissione non è solo una dimenticanza: è un segnale preoccupante considerato che il comparto Funzioni Centrali costituisce il motore invisibile che permette il funzionamento e la gestione delle strutture penitenziarie, nonché l’attuazione del principio costituzionale della rieducazione della pena», hanno sottolineato.

Il sottosegretario, pur avendo riconosciuto in passato la specificità del comparto con l’introduzione di un’indennità di funzione, non ha affrontato la questione durante la sua visita. «Ad oggi, tale indennità sembra essere un contentino per chi lavora dietro le quinte, spesso in condizioni difficili e con risorse insufficienti», hanno concluso i rappresentanti del comparto Funzioni Centrali.