L’uomo non è ancora stato individuato dalla polizia di frontiera che sta conducendo le indagini. Le coltellate inferte alla spalla e al torace non hanno intaccato organi vitali

È stato dimesso dall’ospedale di Lamezia Terme il pilota di canadair accoltellato nella giornata di ieri nel parcheggio dell’aeroporto. Fin dall’arrivo al pronto soccorso le ferite da taglio non erano apparse gravi ai medici che, tuttavia, ne hanno disposto il ricovero in via precauzionale nel reparto di chirurgia generale.

I fendenti inferti alla spalla e al torace non hanno fortunatamente colpito organi vitali, già nella giornata di ieri non era stato dichiarato in pericolo di vita. Nel pomeriggio è stato dimesso. Nel frattempo proseguono serrate le indagini per dare un volto e un nome all’aggressore. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe arrivato allo scalo a bordo di un’auto, avrebbe quindi ferito il pilota con un coltello per poi allontanarsi col mezzo.

Il pilota, sentito nel pomeriggio di ieri dagli investigatori, ha dichiarato di non conoscere l’aggressore. Le indagini sono affidate alla polizia di frontiera area, non sono ancora chiare le circostanze in cui è maturata l’aggressione e il movente resta ancora da capire.