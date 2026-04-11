Una discarica abusiva è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri in un terreno privato lungo la Strada Provinciale 159, nel territorio di Lamezia Terme. L’operazione è stata condotta nella mattinata di giovedì dai militari della Stazione di Lamezia Terme Principale, con il supporto dei Nuclei Forestali di Lamezia Terme e Serrastretta.

Elettrodomestici, copertoni e mobili abbandonati in oltre 250 metri quadrati di terreno. L’area è stata posta sotto sequestro dalla Procura.

L’area, situata in una zona verde a ridosso del centro cittadino, si presentava come un accumulo incontrollato di rifiuti. I militari hanno accertato la presenza di circa 15 metri cubi di materiali eterogenei distribuiti su una superficie di oltre 250 metri quadrati. Tra i rifiuti rinvenuti figurano copertoni, elettrodomestici dismessi, mobili e residui domestici, con potenziali rischi per l’equilibrio ambientale della zona.

Il sito è stato sottoposto a sequestro preventivo e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Lamezia Terme, che coordina le indagini. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire le modalità di abbandono dei rifiuti e individuare eventuali responsabili. Previsto inoltre il ripristino dello stato dei luoghi a cura del proprietario del terreno.

L’operazione si inserisce nell’attività di controllo del territorio da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, impegnato nel contrasto agli illeciti ambientali e nella tutela del patrimonio naturale. I servizi proseguiranno in tutta la provincia per individuare ulteriori discariche abusive e garantire il recupero delle aree compromesse.