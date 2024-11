È morto ieri all'età di 44 anni, a causa un incidente a Seul, in Corea del Sud, il professor Massimo Carchidi (in foto), docente in servizio all’istituto di Soverato “Giovanni Malafarina”. A darne notizia è proprio la scuola dove il 44enne insegnava. «La sua scomparsa, così improvvisa e tragica, ha destato comprensibile incredulità e commozione, sia tra i colleghi che tra gli studenti» – si legge nella nota.

«Per la nostra scuola si tratta di una grande perdita, perché non solo i ragazzi adoravano il professor Carchidi ma anche gli altri insegnanti gli erano molto affezionati. Persona schiva, silenziosa e riservata, adorato dal suo allievo e dagli studenti tutti. In classe – si legge ancora nel ricordo - era sempre bendisposto verso tutti e per questo era molto benvoluto. Nei prossimi giorni dedicheremo sicuramente un momento di ricordo riunendo tutta la nostra comunità scolastica.

Un professore esemplare, amato da tutti per la sua bontà, per la sua disponibilità, per la sua professionalità, per l’amore verso la scuola. Un punto di riferimento umano e professionale, figura aggregante per tutto l’Istituto. In tutti noi resterà il ricordo della sua umanità, della sua passione ed impegno in ciò che faceva, del suo essere sempre disponibile a dare una mano agli altri, di aiutare i più indifesi e deboli, non a caso aveva scelto la professione di docente più affascinante ma più difficile: l’insegnante di sostegno.

Ci sentiamo profondamente vicini ai familiari. A loro giunga l’abbraccio sincero e commosso di tutta la comunità scolastica del Malafarina.

Una scomparsa straziante che tocca il cuore di tutti, colleghi, personale scolastico studenti, dirigente e mondo scolastico soveratese e di cui non è possibile farsi una ragione. Addio Massimo, che la terra ti sia lieve».