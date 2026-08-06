La comunità di Serra San Bruno si prepara a dare l'ultimo saluto ad Andrea Minasi, la giovane di 23 anni di Vibo Valentia morta dopo nove giorni di agonia all'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, dove era ricoverata in terapia intensiva in seguito al grave incidente avvenuto il 28 luglio.

I funerali saranno celebrati domani, 7 agosto, alle ore 16, nella Chiesa Matrice di Serra San Bruno.

Andrea è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali su viale Affaccio, a Vibo Valentia. Dopo il violento impatto era stata trasportata in elisoccorso a Catanzaro, dove i medici hanno tentato in ogni modo di salvarle la vita.

Dopo nove giorni di ricovero in terapia intensiva e il rigoroso rispetto del protocollo previsto dalla normativa, è stata dichiarata la morte cerebrale della giovane. La famiglia, in un gesto di straordinaria generosità, ha acconsentito alla donazione degli organi.

Alla guida dell'auto che ha investito Andrea c'era un 21enne di Vibo Valentia, iscritto nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura per accertare le responsabilità dell'accaduto.

Per giorni parenti, amici e conoscenti hanno sperato in un miracolo. I familiari non hanno mai lasciato la sala d'attesa del reparto di Rianimazione, lanciando anche un appello alla preghiera che aveva raccolto la solidarietà e l'affetto di migliaia di persone. Una speranza che, purtroppo, si è spenta insieme ad Andrea, lasciando nel dolore un'intera comunità che domani si ritroverà per renderle l'ultimo, commosso saluto.