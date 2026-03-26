La donna, poco più che sessantenne, non rispondeva da giorni. A dare l’allarme sono stati i vicini. Torna il tema della solitudine tra gli anziani che vivono soli
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Soltanto pochi giorni fa avevamo scritto di un fenomeno silenzioso quanto drammatico che si sta verificando nelle ultime settimane nel territorio dell’alto Tirreno cosentino, da Tortora a Verbicaro: numerose persone, per lo più sole o anziane, vengono ritrovate morte in casa a seguito di un malore, senza avere la possibilità di chiedere aiuto. Questa sera un nuovo caso ha scosso la Riviera dei Cedri: le forze dell’ordine hanno trovato ormai cadavere una donna, poco più sessantenne, residente nel cuore della città dell’isola Dino.
Il nuovo caso
Ad accorgersi della possibile tragedia sono stati i vicini. Come in tutti i precedenti casi, la vittima non ha risposto alle chiamate di parenti e conoscenti per giorni e di conseguenza è scattato l’allarme. Una volta giunti nell’abitazione, i soccorritori hanno fatto la macabra scoperta: per la donna non c’è stato più nulla da fare.
Che cosa sta succedendo
Il numero considerevole di ritrovamenti, avvenuti a pochi giorni di distanza uno dall’altro, apre a più interpretazioni e solleva dubbi e domande. Per prima cosa, la vicenda pone al centro del dibattito il problema della solitudine a cui sono costrette le persone adulte che vivono da sole; si tratta spesso di persone che, per un motivo o per un altro, si ritrovano senza alcuna compagnia e finiscono per azzerare le proprie relazioni e la propria vita sociale. Sembra che per loro non ci sia spazio nella società moderna e non ci sia neanche il tempo di chiedere aiuto. Perché?