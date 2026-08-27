L’uomo era ricoverato a Palermo in un centro specializzato per le grandi ustioni. Mamma e piccola sono ricoverate a Bari e Catania

È morto dopo aver lottato tra la vita e la morte il papà della piccola Ema, la bambina slovena di 10 anni rimasta gravemente ferita insieme ai genitori nella violenta esplosione avvenuta martedì sera all’interno del B&B Villa Mary, alla periferia di Mileto, nel Vibonese

Yamnik Cobolt Petra, 48 anni, era ricoverato a Palermo in un centro specializzato per le grandi ustioni. Le conseguenze della deflagrazione erano state devastanti: aveva riportato ustioni gravissime, che secondo le ultime informazioni avevano interessato circa l’80% del corpo. Nonostante le cure e gli sforzi dei sanitari, le sue condizioni non hanno lasciato scampo.

La tragedia aveva travolto l’intera famiglia durante una vacanza in Calabria. La sera dell’esplosione, padre, madre e figlia si trovavano nella struttura e si stavano preparando per la cena quando una violenta deflagrazione ha trasformato il B&B in un inferno di fuoco. Le fiamme avrebbero raggiunto rapidamente anche gli ambienti dove si trovava la famiglia. Nel disperato tentativo di salvarsi, i tre si sarebbero gettati nella piscina della struttura.