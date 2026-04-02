Il politico aveva indirizzato nei mesi scorsi una denuncia per la divulgazione di notizie false e calunniose: «A San Giovanni in Fiore una scuola di immoralità diffusa anche sui social»

La Polizia postale, a cui Mario Oliverio aveva indirizzato nei mesi scorsi una denuncia per la divulgazione di notizie false e calunniose, ha ascoltato l'ex presidente della Regione Calabria.

Secondo quanto si apprende, la decisione sarebbe stata disposta direttamente dalla Procura di Cosenza, in virtù della denuncia presentata dall'interessato contro alcuni account e pagine Facebook che si nasconderebbero dietro sigle e pseudonimi falsi.

A seguito dell'audizione, Oliverio si è dichiarato fiducioso: «Sono certo che le indagini in corso faranno emergere nomi e cognomi di quanti si nascondono dietro falsi nomi e sigle per diffondere false informazioni e gratuite calunnie.

A San Giovanni in Fiore, in questi anni, è stata importata una vera e propria scuola di immoralità, presentata come immune e protetta da ogni verifica o controllo di legalità. Bisogna dire che questa infondata rappresentazione è valsa non solo sul versante dell'uso spregiudicato di Facebook, ma anche su altri livelli».