Servizi deviati, destra eversiva e ’ndrangheta: è l’intreccio ipotizzato nell’esposto dell’avvocato Fabio Repici. La Procura di Milano ha aperto un’indagine per terrorismo ed eversione, affidando gli accertamenti al Ros dei Carabinieri

La Procura di Milano indaga con l'ipotesi di associazione con finalità di terrorismo e eversione dell'ordine democratico per verificare, sulla base di un esposto, se dietro una serie di omicidi e di stragi, a partire dall'uccisione nel 1990 di Umberto Mormile a Carpiano, nel Milanese, fino al 2014 per un messaggio minatorio, abbia avuto un ruolo e sia esistita la "Falange armata", misto di servizi deviati, destra eversiva e 'ndrangheta. Nell'esposto del 2023 dell'avvocato Fabio Repici, legale di Stefano Mormile, figlio di Umberto, si fa riferimento pure alle stragi mafiose del '92 e del '93. Indagini delegate al Ros dei carabinieri.

Già nel giugno 2023 si era saputo che la Procura milanese, in seguito a quel dossier presentato dalla "Associazione fra i familiari delle vittime della falange armata", rappresentata da Stefano Mormile, aveva aperto un fascicolo a modello 45, senza ipotesi di reato né indagati, per valutare una nuova ricostruzione, fatta da un pool di consulenti dell'associazione, sulla strage mafiosa di via dei Georgofili a Firenze del '93, solo uno dei fatti citati nell'esposto del legale Repici. Ora si è saputo che il procuratore Marcello Viola e il pm Alessandro Gobbis, a partire da quell'esposto, hanno iscritto un fascicolo a carico di ignoti con l'ipotesi di "associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". E hanno affidato le indagini al Ros dei carabinieri. Sarebbe "utile", ha scritto, ad esempio, l'avvocato Repici nella denuncia, «la comparazione con gli identikit di volti femminili effettuati in relazione ai delitti della falange Armata (a solo titolo di esempio, strage di Via dei Georgofili a Firenze e strage di Via Palestro a Milano) e la comparazione del dna delle stesse con i profili genetici femminili trovati nel cantiere di Capaci».

Si chiede, solo per citare altri passaggi dell'atto, anche «l'acquisizione delle sentenze che hanno definito lunghi processi», come quella «della Corte di Assise di Caltanissetta del 20 aprile 2017 nel processo 'Borsellino quater' o quella della Corte di Assise di Reggio Calabria del 21 luglio 2020 nel processo 'Ndrangheta stragista'».

In pratica, dei molti fatti elencati nel dossier alcuni furono accompagnati da rivendicazioni con la sigla "falange armata", altri no. Nell'indagine si vuole provare a verificare se, come indicato nell'esposto, ci siano o meno legami tra omicidi e stragi che coprono un periodo di 25 anni. La "Falange armata" avrebbe avuto «l'obiettivo - ha scritto ancora l'avvocato Repici - di abbattere il sistema politico imperniato sui canoni della Costituzione repubblicana, di infrangere l'unità della Nazione e comunque di sottrarre la concreta gestione del potere alle sedi proprie della politica e degli organi costituzionali per assegnarla a frange deviate di apparati di polizia e di sicurezza».