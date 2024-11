«Siamo di fronte a una tragedia immane». Così il presidente della Regione Roberto Occhiuto in merito al drammatico incendio avvenuto a Catanzaro in cui sono morte tre persone. «Tre fratelli, il più piccolo aveva 12 anni, sono morti a Catanzaro in seguito ad un incendio che ha devastato l’abitazione nella quale vivevano. I genitori e altri due figli sono feriti, anche in modo grave. La Giunta regionale - ha detto ancora Occhiuto - esprime sincero cordoglio per le vittime. Tutta la Calabria si stringe a questa famiglia distrutta e alla comunità catanzarese in questo momento di grande dolore. Una preghiera per chi non c’è più» - ha concluso il governatore.