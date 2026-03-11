Una donna, Daniela Zinnanti, 50 anni, è stata uccisa ieri sera nella sua abitazione di via Lombardia, nel quartiere Lombardo, con decine di coltellate. La polizia ha fermato Santino Bonfiglio, 67 anni, ex compagno della donna, già ai domiciliari con braccialetto elettronico per reati contro la persona. Interrogato, avrebbe confessato l’omicidio ed è stato trasferito in carcere.

Secondo le prime indagini Bonfiglio sarebbe andato a trovare l’ex per parlare, forse per dirle di tornare insieme, ma è stato respinto. L'indagato avrebbe quindi preso il coltello colpendo la donna decine di volte. A scoprire l'omicidio è stata la figlia della vittima che vedendo il cadavere ha avuto un malore ed è stata portata in ospedale.