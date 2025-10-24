«Insieme al capo del dipartimento della protezione civile, Fabio Ciciliano, abbiamo visitato questo pomeriggio il centro protesi Inail di Lamezia Terme, una realtà di eccellenza non solo per la Calabria ma per l’intera nazione». Lo scrive sui social la sottosegretaria al ministero dell’Interno Wanda Ferro, a proposito della visita del capo dipartimento della prociv Fabio Ciciliano.

«Un centro altamente specializzato, che rappresenta un modello di competenza, innovazione e umanità al servizio delle persone. La visita è servita per valutare le possibili modalità di intervento a sostegno della popolazione di Gaza e in particolare dei feriti, nella cornice dell’impegno del governo Meloni a portare il sostegno concreto dell’Italia alla popolazione palestinese anche attraverso l’impegno della protezione civile nazionale. È motivo d’orgoglio che anche la Calabria possa dare il proprio contributo di professionalità e umanità».