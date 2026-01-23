Il sisma è stato registrato alle 15,20 dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. È avvenuto a 10 chilometri di profondità. Non si segnalano danni

Una forte scossa di terremoto si è verificata nel primo pomeriggio di oggi (alle 15,20), venerdì 23 gennaio, nel Comune di Serrastretta, in provincia di Catanzaro. Il sisma, di magnitudo 3.8, è stato avvertito in maniera distinta nei comuni interni del Catanzarese, soprattutto nell’area di Lamezia ma anche nel Cosentino: segnalazioni sono arrivate da Cosenza, Acri e San Giovanni in Fiore. Il movimento tellurico è stato registrato dai sismografi del Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a circa 10 chilometri di profondità.

Al momento non si segnalano danni a cose o persone né chiamate ai vigili del fuoco del Comando di Cosenza o Catanzaro.