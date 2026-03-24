Danneggiati mentre si trovavano in sosta i mezzi del 37enne e della moglie di un carabiniere: entrambi sono stati danneggiati seriamente. Indaga la Procura di Palmi

Due auto sono state seriamente danneggiate la scorsa notte a Gioia Tauro da un incendio, sulla cui natura sono in corso indagini da parte dei carabinieri della locale compagnia, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi. Le fiamme si sono sviluppate originariamente da una delle due vetture in sosta, estendendosi rapidamente al secondo automezzo parcheggiato accanto, che ha subito danni gravissimi nonostante l'intervento rapido dei vigili del fuoco.

Una delle due auto date alle fiamme è della moglie di un carabiniere. L' utilitaria, una Renault, era parcheggiata accanto ad un'Audi Q3, in uso ad Antonino Molè, 37 anni, figlio del boss Domenico Molè attualmente in carcere. L'incendio, secondo quanto appreso, è divampato proprio dall'Audi, coinvolgendo anche la Renault.