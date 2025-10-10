A quanto apprende l'Adnkronos, sono due le persone indagate per l'omicidio di Kumar Pankaj, il 37enne indiano il cui corpo fu trovato lo scorso 20 agosto nel centro storico di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, avvolto in un lenzuolo e in avanzato stato di decomposizione.

I due indagati sono anche loro entrambi indiani: S. I., attualmente in carcere, è sospettato di essere l'assassino materiale, mentre K.A. sarebbe sospettato di favoreggiamento. Il Ris di Messina ha iniziato lunedì gli accertamenti urgenti sulle tracce ematiche rinvenute nell'abitazione dove viveva l'indiano attualmente detenuto, prelevando anche diversi campioni, compresi dei mozziconi di sigaretta.

La difesa della famiglia del 37enne Pankaj è stata affidata all'avvocato Chiara Penna, mentre l'indiano in carcere S.I. è difeso dall'avvocato Angela Giampaolo. K.A., sospettato di favoreggiamento, è difeso dall'avvocato Giorgio Raffaele Loccisano.