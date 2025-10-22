Una tragedia sconvolgente ha scosso le comunità di Taurianova, Reggio Calabria e di tutto il territorio circostante. Giovanni Speranza e Francesca Pizzi, marito e moglie, archeologi, sono tragicamente deceduti in un terribile incidente stradale sull'autostrada A21 a Piacenza nella mattinata del 19 ottobre. La loro auto si è scontrata con un camion in sosta e ha preso fuoco. Nonostante il pronto intervento dei soccorritori, l’impatto non ha lasciato scampo. Le autorità preposte sono al lavoro per stabilire le dinamiche dell’accaduto.



La notizia ha lasciato senza parole amici, parenti e tutti coloro che li conoscevano e apprezzavano. Giovanni, uomo di grande cuore e generosità, e Francesca originaria di Reggio Calabria, donna dolce e premurosa, erano professionisti stimati e amati da molti. La loro scomparsa improvvisa rappresenta una perdita significativa.

Il cordoglio dell’amministrazione comunale di Taurianova

L’incidente ha scioccato l’intera comunità, che si stringe nel dolore e nella preghiera per le anime dei due coniugi.

«Lascia veramente attoniti la notizia del tragico incidente stradale in cui, a Piacenza, hanno perso la vita Giovanni Speranza e Francesca Pizzi spezzati nel fiore degli anni». L’amministrazione comunale di Taurianova guidata dal sindaco Roy Biasi ha espresso così il proprio cordoglio.

«Uniti nella vita, uniti nella passione per l'archeologia, uniti nel destino che li ha strappati al mondo in modo così drammatico. L'intera amministrazione comunale, a partire dalla Giunta e dal Consiglio Comunale, è vicina alle famiglie Speranza e Pizzi ed esprime il più sentito cordoglio ai congiunti dei due sfortunati studiosi che non avevano reciso le radici che li tenevano legati a Taurianova e alla Calabria».