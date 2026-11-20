Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni nei confronti della 'Ndrangheta e dei Comanchero Outlaw Motorcycle Gang, un'organizzazione mafiosa di base in Australia. Lo annuncia il dipartimento di Stato in una nota sottolineando che «entrambi i gruppi forniscono un supporto logistico fondamentale a organizzazioni criminali transnazionali - classificate dagli Stati Uniti come “Foreign Terrorist Organizations” - tra cui il Cartello di Sinaloa, il Cártel de Jalisco Nueva Generación e il Clan del Golfo».

I Comancheros e la 'Ndrangheta svolgono un ruolo cruciale nel perpetuare il traffico illecito globale di stupefacenti, si legge ancora nella nota. Attraverso il trasporto di carichi di droga, il riciclaggio di denaro e altre attività criminali, essi consentono a tali organizzazioni di estendere le proprie operazioni oltre i confini nazionali e di sostenere le reti globali del narcotraffico. «Gli Stati Uniti perseguiranno chiunque intrattenga rapporti d'affari con tali organizzazioni, colpendo al contempo i loro beni e le loro attività criminali, ovunque tentino di nasconderli - aggiunge il dipartimento di Stato. Nessuno tra coloro che finanziano la violenza e la distruzione provocate dai cartelli, o che ne traggono profitto, potrà trovare un rifugio sicuro».

‘Ndrangheta, sanzioni anche in Canada: comanda Figliomeni

Le sanzioni americane riguardano anche esponenti della 'Ndrangheta attivi in Canada, in particolare nell'area di Toronto, dove, secondo il Tesoro, la struttura criminale avrebbe consolidato negli ultimi anni la propria influenza fino a condizionare le dinamiche dell'organizzazione anche in Italia. Tra i soggetti colpiti figura Angelo Figliomeni, indicato come leader della componente torontina della cosca, insieme a Cosimo Figliomeni, Francesco Commisso, Rocco Remo Commisso, Vincenzo DeMaria e Luigi Vescio Sr. Le misure comportano il congelamento di tutti i beni e gli interessi patrimoniali dei soggetti designati che si trovino negli Stati Uniti o siano nella disponibilità di persone statunitensi. Sono inoltre vietate, salvo specifiche autorizzazioni, le transazioni che coinvolgano i soggetti sanzionati.