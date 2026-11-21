Dalla trasformazione della ’ndrangheta, diventata una holding criminale capace di muovere capitali enormi e infiltrarsi nell’economia legale, al rapporto tra magistratura e politica, passando per gli attacchi ai magistrati, l’indipendenza della giustizia e le difficoltà di una Calabria troppo spesso dimenticata dal resto del Paese. In questa lunga intervista a LaC News24 il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, affronta i temi al centro del dibattito pubblico, senza sottrarsi alle questioni più delicate. Nel nuovo libro scritto insieme al professore Antonio Nicaso, dedicato a cinquant’anni di storia della ’ndrangheta, ricostruisce le tappe di un’evoluzione che ha avuto nel 1975, con l’omicidio di Antonio Macrì e la prima guerra di mafia, uno spartiacque decisivo. Un’organizzazione che ha saputo modernizzarsi, stringere alleanze con ambienti politici, economici e massonici, senza rinunciare ai rituali del passato. Ma nell’intervista Gratteri guarda anche allo scontro istituzionale seguito al referendum sulla riforma della magistratura, ribadendo che l’indipendenza delle toghe è una garanzia per i cittadini, non un privilegio per chi indossa la toga. E torna sulla protesta di agricoltori e autotrasportatori in Calabria, sottolineando la dignità di chi rivendica il diritto di lavorare e denunciando un’attenzione nazionale troppo spesso concentrata sulle emergenze negative della regione. Con una distinzione netta: la possibile presenza di infiltrati mafiosi non trasforma una protesta sociale in una manifestazione organizzata dalla ’ndrangheta.

Procuratore Gratteri, è stato pubblicato di recente un nuovo libro, scritto da lei insieme al professore Antonio Nicaso, su 50 anni di ’ndrangheta. C’è ancora qualcosa di nuovo da raccontare?

«Più che raccontare qualcosa di nuovo, abbiamo cercato di spiegare quanto sia cambiata la ’ndrangheta negli ultimi cinquant’anni e quanto poco, ancora oggi, si conoscano le ragioni della sua forza. E nella sua evoluzione il 1975 rappresenta uno spartiacque fondamentale. Con l’omicidio di Antonio Macrì e la prima guerra di ’ndrangheta si apre una fase di trasformazione che porterà l’organizzazione a rafforzare i rapporti con la politica, con ambienti della massoneria deviata e con settori dell’economia. Da quel momento la sua espansione diventa sempre più

evidente, fino a raggiungere dimensioni internazionali. Con Nicaso abbiamo cercato di ricostruire questi sviluppi attraverso fatti, inchieste e vicende che spesso sono stati dimenticati. La ’ndrangheta di oggi utilizza strumenti tecnologici sofisticati, movimenta capitali enormi e si avvale di professionisti che le consentono di entrare nei mercati legali. Eppure, al contempo,

continua a utilizzare rituali e codici di appartenenza che risalgono al passato. La sua forza deriva anche da questa capacità di adattamento. Per combattere un’organizzazione criminale bisogna prima di tutto capire come ragiona, come si trasforma e perché continua a trovare persone disposte ad aiutarla».

Quali sono gli stereotipi che ancora condizionano la percezione della ’ndrangheta?

«Quello più difficile da superare riguarda l’immagine di una mafia di pastori, legata a un mondo arretrato, fatto di coppole e lupara. Per troppo tempo questa rappresentazione ha impedito di comprendere la pericolosità della ’ndrangheta e la sua capacità di stabilire rapporti con ambienti economici e istituzionali. Un altro stereotipo consiste nel considerarla un problema

esclusivamente calabrese. La ’ndrangheta nasce in Calabria, ma da decenni investe e opera nel resto d’Italia e all’estero, dove trova spesso condizioni favorevoli per riciclare il denaro e

stringere alleanze. Gli ‘ndranghetisti non si sono limitati a esportare la loro presenza: hanno imparato a sfruttare le opportunità offerte dalla globalizzazione. Ma la ’ndrangheta non rappresenta la Calabria. Ne costituisce una delle ferite più profonde».

Procuratore lei è uno dei magistrati più conosciuti ed esposti nella lotta alle mafie. È ormai un personaggio pubblico e questo ha attirato ammiratori e detrattori. Lei si reputa intoccabile?

«Assolutamente no. Nessun magistrato è intoccabile e nessuno può considerarsi al di sopra della legge. Le decisioni dei pubblici ministeri sono sottoposte al controllo dei giudici e il nostro operato può essere criticato. Da oltre quarant’anni faccio questo lavoro, assumendomi la responsabilità delle decisioni che prendo. Non mi interessa essere difeso dalle critiche, pretendo però il rispetto della verità dei fatti. Un magistrato deve essere indipendente, non intoccabile. E l’indipendenza serve a garantire i cittadini, non a proteggere chi indossa una toga».

Lo scossone della vittoria del No al referendum sulla riforma della magistratura ancora si avverte. Lo strappo con questo governo persiste secondo lei? E come lo avvertite voi magistrati?

«Il referendum ha espresso una scelta chiara dei cittadini, che hanno respinto una modifica importante della Costituzione. Quel risultato deve essere rispettato, a prescindere dalle posizioni politiche di ciascuno. Durante la campagna referendaria ho espresso le mie convinzioni non già per sostenere questo o quel partito, ma perché ritenevo che, con la riforma, venissero messi in discussione garanzie fondamentali dell’ordinamento costituzionale e l’equilibrio tra i poteri dello Stato, sapientemente tracciato dalle madri e dai padri costituenti. Il rapporto tra magistratura e governo non deve essere inteso come un conflitto tra istituzioni. Il governo ha il diritto di approvare leggi che i magistrati hanno il dovere di applicare, mantenendo la propria indipendenza. Non si deve alimentare una contrapposizione permanente, arrivando a descrivere la magistratura come un ostacolo all’azione politica quando vengono adottate decisioni sgradite. Per guadagnare consenso si finisce per delegittimare la magistratura».

Perché questo strappo interessa anche noi cittadini?

«Perché l’indipendenza della magistratura riguarda direttamente la libertà di ciascuno. Un cittadino deve avere la certezza che, davanti alla legge, il suo diritto venga tutelato, indipendentemente dalla posizione economica o dal peso politico delle persone coinvolte. Pensiamo a un imprenditore che denuncia un’estorsione oppure a una persona che subisce un abuso da parte di qualcuno che ricopre un incarico pubblico. Entrambi devono sapere che esiste un’autorità giudiziaria in grado di intervenire senza condizionamenti. Quando si indebolisce la fiducia nella giustizia, si rischia di scoraggiare proprio chi avrebbe più bisogno della protezione dello Stato. Sarebbe invece opportuno costruire un confronto serio sugli effettivi problemi della giustizia, che ha bisogno di investimenti, personale e strumenti anche processuali per ridurre i tempi dei processi. A beneficiarne sarebbero proprio i cittadini».

Come giudica gli attacchi che ha subito dalla politica? La delegittimano, la isolano o sono più un pericolo per la sua sicurezza?

«Le critiche non mi spaventano. Faccio il magistrato da molti anni e ho imparato a convivere con le polemiche. Quello che considero pericoloso è il tentativo di delegittimare una funzione attraverso attacchi personali, invece di discutere nel merito. Vivo sotto scorta dal 1989, non voglio confondere le polemiche politiche con le minacce e i pericoli provenienti dalle organizzazioni criminali. Tuttavia, quando una persona impegnata nel contrasto alle mafie viene sistematicamente descritta come un nemico o come qualcuno che agisce al di fuori delle regole, si rischia di alimentare un clima di ostilità nei confronti della magistratura che non dovrebbe essere sottovalutato. Non mi sento isolato. Ho sempre trovato la forza per continuare a svolgere il mio lavoro nella convinzione di fare il mio dovere e nella fiducia che riscontro in tante persone che credono nella giustizia. Le critiche possono aiutare a migliorare. La delegittimazione, invece, rischia di indebolire la credibilità di un potere dello Stato».

La sua Calabria è stata, negli ultimi mesi, protagonista di una protesta disperata ma ferma e pacifica. Eppure è stata ignorata dai media nazionali e denigrata da politici che hanno millantato la presenza della ’ndrangheta. La Calabria conta così poco nel panorama nazionale?

«Ho seguito quella protesta e ho visto agricoltori e autotrasportatori che chiedevano di poter continuare a lavorare. Persone che hanno investito la propria vita nella terra e nelle loro attività, trovandosi improvvisamente a fare i conti con costi diventati insostenibili. Il prezzo del carburante è aumentato, mentre i ricavi spesso non bastano a coprire le spese. Mi ha colpito la dignità di queste persone e la determinazione con cui hanno manifestato. Le loro difficoltà hanno ricevuto scarsa attenzione per settimane, finché le conseguenze della protesta non hanno cominciato a interessare anche il resto del Paese. Quanto al peso della Calabria nel panorama nazionale, temo che questa vicenda abbia confermato un problema antico: si parla spesso della regione quando accade qualcosa di negativo, mentre le difficoltà quotidiane di chi lavora ricevono molta meno attenzione. La Calabria chiede di essere ascoltata e rispettata. E soprattutto chiede che non si confonda chi vive del proprio lavoro con chi vive sfruttando il lavoro degli altri.

Poi, certo, è possibile che nel corso di una legittima protesta di agricoltori e camionisti si possano infiltrare dei mafiosi, così come nel corso di una manifestazione di studenti si possano infiltrare 50 black block che devastano le vie di Milano. Tutto ciò non vuol dire che la mafia organizza le proteste dei camionisti o che i black block organizzino le proteste degli studenti».