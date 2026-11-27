Omicidio nella notte appena trascorsa a Trieste in una abitazione alla periferia della città. Un uomo, Francesco Principe, è stato accoltellato a morte dal figlio di 35 ed è morto poco dopo. Dopo aver colpito con un coltello alla gola il padre l'omicida ha chiamato il 112 e avrebbe confessato l'omicidio. Sul posto la Squadra volante e la Squadra Mobile della Polizia e i sanitari del 118 che, purtroppo, altro non hanno potuto fare che constatare la morte dell'uomo. Il figlio è stato arrestato.

A uccidere Principe, di 70 anni, vedovo, ex carabiniere nato in provincia di Crotone e in servizio al Nucleo Informativo a Trieste, sarebbe stata fatale una coltella alla gola sferrata dal figlio Davide di 35 anni nell'appartamento dove abitano in via Flavia 10. Tutto è avvenuto al culmine di una lite.

L'omicida è stato portato in Questura in stato d'arresto dove e' stato sottoposto ad interrogatorio da parte della Squadra Mobile. La Polizia arrivata nell'appartamento subito dopo la telefonata fatta dal figlio al 112 ("venite ho ucciso mio padre") ha trovato l'uomo riverso in una pozza di sangue con una ferita profonda al collo. Il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare la morte per dissanguamento. Sul posto anche la Polizia scientifica per i rilievi. Dalle prime notizie che trapelano Davide Principe era in carico al Centro di salute mentale della Maddalena.