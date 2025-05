Il suocero di Marco Ferdico, considerato dai pm di Milano legato a contesti di ’ndrangheta del Vibonese, avrebbe confermato la versione del pentito Andrea Beretta. Dopo il delitto del 29 ottobre 2022 la sua (e di D’Alessandro) fuga a Soriano Calabro per far perdere le proprie tracce

Pietro Andrea Simoncini, uno dei due presunti esecutori materiali dell'omicidio dello storico capo ultrà interista Vittorio Boiocchi, ammazzato a colpi di pistola il 29 ottobre 2022 sotto casa a Milano, ha rotto il silenzio e ieri, interrogato dal pm Paolo Storari e difeso dall'avvocato Mirko Perlino, ha confessato, confermando, in sostanza, la ricostruzione dell'ormai collaboratore di giustizia ed ex leader della curva Nord Andrea Beretta, il quale ha ammesso di essere stato il mandante dell'uccisione per l'affare del merchandising e altri business. Quella di Simoncini, nato a Vibo Valentia nel luglio 1983, è la prima confessione che arriva dopo gli arresti dell'11 aprile scorso, nelle indagini della Squadra mobile della Polizia e della Dda milanese, che hanno approfondito quei verbali con le confessioni di Beretta per risolvere il cold case in uno dei filoni della maxi inchiesta sulle curve di San Siro.

Simoncini - suocero di Marco Ferdico, presunto organizzatore dell’omicidio - non ha precedenti per associazione mafiosa ma è considerato dagli inquirenti vicino ad alcune famiglie di 'ndrangheta di Soriano Calabro, ha confermato, nel verbale davanti al pm, che era lui alla guida dello scooter e che a sparare sarebbe stato Daniel D'Alessandro, detto “Bellebuono”, bloccato in Bulgaria dagli investigatori e poi estradato in Italia.

Anche D'Alessandro, interrogato il 12 maggio dalla gip Daniela Cardamone e difeso dal legale Daniele Barelli, aveva scelto di non rispondere. Oltre a D'Alessandro e Simoncini, davanti alla giudice si erano avvalsi della facoltà di non rispondere tutti gli altri arrestati: Marco Ferdico, che era nel direttivo della Nord, e il padre Gianfranco - a cui Beretta presunto mandante, come messo a verbale, avrebbe dato 50mila euro per l'omicidio - e anche Cristian Ferrario, che si intestò lo scooter usato dagli esecutori.

Ora, dopo la confessione di Simoncini che cambia lo scenario delle difese, a stretto giro potrebbero arrivare anche quelle degli altri.

Delitto Boiocchi, le parole di Beretta su Simoncini

Riguardo a Simoncini, Beretta in un interrogatorio ha spiegato di averlo visto soltanto una volta insieme a Marco e Gianfranco Ferdico nei pressi dei box sotto la loro abitazione a Carugate, «ed avevano parlato della pianificazione dell’omicidio».

Gli investigatori avrebbero monitorato le utenze telefoniche del calabrese per evidenziare «il suo spostamento dalla Calabria in Lombardia nel luglio 2022, ovvero quando avrebbe preso corpo il progetto omicidiario nei confronti di Boiocchi, nonché la presenza sul territorio lombardo nel periodo in cui si colloca l’omicidio e il successivo ritorno in Calabria dopo l’omicidio». Gli investigatori hanno, in effetti, monitorato gli spostamenti di tutti gli indagati per il delitto: sia Simoncini che D’Alessandro avrebbero lasciato Milano dopo i fatti per trasferirsi in un’area compresa tra Soriano Calabro e Gerocarne.