A seguito del maltempo in corso, sono stati chiusi per frane i seguenti tratti stradali in provincia di Cosenza: la Ss107 “Silana Crotonese” al km 37,300, in entrambe le direzioni, a Rovito a causa di due alberi caduti; la Ss19 “Delle Calabrie” dal km 290,000 al km 292,000, in entrambe le direzioni, a Santo Stefano di Rogliano; la Ss278 “Di Potame” al km 13,300, in entrambe le direzioni, a Potame.
Sempre in provincia di Cosenza, a Cetraro, chiuso per allagamento un tratto sulla statale 18 “Tirrena Inferiore”, in entrambe le direzioni, al km 294,800.
Per la caduta di alberi chiusa anche la Nsa572 “Di Monte Cucco e Monte Pecoraro” dal km 39,000 al km 43,000 a Serra San Bruno (Vv).
Le deviazioni vengono segnalate in loco.
Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.